Paula Reid wird Chefkorrespondentin für Rechtsfragen

Köpfe

Bereits seit zwei Jahren ist die Journalisten bei CNN tätig. Sie konnte sich schnell hocharbeiten.

CNN hat heute bekannt gegeben, dass Paula Reid zur Chefkorrespondentin für Rechtsfragen des Senders mit Sitz in Washington, DC, ernannt wurde. Reid leitete die CNN-Berichterstattung über die laufenden Ermittlungen auf Bundes- und Staatsebene gegen den ehemaligen Präsidenten Trump, die Wahlen 2020 und die Ereignisse vom 6. Januar 2021 sowie andere hochkarätige Fälle, darunter die Ermittlungen des Justizministeriums gegen Hunter Biden und die Untersuchung des Sonderermittlers über den Umgang von Präsident Biden mit geheimen Dokumenten während seiner Amtszeit als Vizepräsident.Reid war Teil des Teams, das die Nachricht verbreitete, dass Trump bei der Besprechung eines geheimen Dokuments, das er nach seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus aufbewahrte, auf Tonband aufgenommen wurde.Reid kam 2021 als leitende Rechtskorrespondentin zu CNN. Sie machte 2005 ihren Abschluss am College of William & Mary mit den Hauptfächern Psychologie und Englisch. Sie promovierte an der Villanova University School of Law und legte die Anwaltsprüfungen für New Jersey und Pennsylvania ab.