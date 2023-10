All3Media launcht FAST-Kanäle bei Amazon

International

«The Gardener’s Guide» ist einer von drei Kanälen, die nun an den Start gehen.

All3Media International hat bekannt gegeben, dass drei ihrer Lifestyle-FAST/Live-TV-Kanäle auf Amazon Freevee gestartet sind. Sie sind ab sofort rund um die Uhr kostenlos auf Amazon Freevee abrufbar: «Gardening with Monty Don», ein Programm mit dem gleichnamigen weltbekannten Gartenbauer und Autor, «Great British Menu», eine der am längsten laufenden Kochwettbewerbs-Serien Großbritanniens, und «Fifth Gear», eine lebendige Magazinserie, die sich mit Autos beschäftigt. Diese FAST-Kanäle werden auch über andere Streaming-Dienste in den USA verbreitet."Wir freuen uns sehr, dass drei unserer FAST-Kanäle, die sich langjährigen, renommierten britischen Marken widmen, nun auch einem neuen, breiteren Publikum in den USA über Amazon Freevee zugänglich sind. Wir hoffen, dass die Zuschauer von Amazon Freevee die kuratierten, unterhaltsamen und qualitativ hochwertigen Inhalte genießen werden - und nebenbei ein paar professionelle Tipps für den Garten, die Küche oder für unterwegs mitnehmen", sagt Gary Woolf, EVP of Strategic Development, All3Media International.Der Kanal «Gardening with Monty Don» FAST ist die 24/7-Quelle für praktische Tipps und Tricks an inspirierenden Orten, mit den Lieblingssendungen des weltberühmten Gartenbauers, Autors und Gastgebers Monty Don. «In Great British Menu» - einer der am längsten laufenden kulinarischen Wettbewerbsserien des Vereinigten Königreichs - wetzen Weltklasse-Köche ihre Messer und perfektionieren ihre Menüs, während sie im Vereinigten Königreich um die einmalige Gelegenheit kämpfen, bei prestigeträchtigen Themenbanketten zu kochen. «Fifth Gear» ist eine enthusiastische, respektlose Magazinserie über alles, was mit Autos zu tun hat, und kombiniert das Beste aus Neuwagenrezensionen, Schnäppchen aus zweiter Hand und Branchennachrichten mit leichteren Beiträgen.