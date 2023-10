Das Erste setzt «Schule am Meer» fort

TV-News

Nordfilm produziert seit Anfang Oktober den dritten Film in Flensburg.

Die ARD-Degeto-Reihe "Schule am Meer" mit Anja Kling, Oliver Mommsen und Gerit Kling geht weiter. Seit Anfang Oktober laufen in Flensburg und Umgebung die Dreharbeiten für den dritten Film der Reihe mit dem Arbeitstitel „Elternfreuden“. Ausgestrahlt wird er auf dem Sendeplatz „Endlich Freitag im Ersten“. Auch diesmal werden Anja Kling als Berufsschuldirektorin Katharina Hendriks und Oliver Mommsen als unkonventioneller Gastlehrer Erik Olsen mit familiären und beruflichen Herausforderungen konfrontiert: Katharina wird mit einem schmerzhaften Ereignis aus ihrer Vergangenheit konfrontiert, als sie eine Schülerin bei sich aufnimmt. Eriks sorglose Art bekommt einen Dämpfer, als seine Mutter zunehmend Schwierigkeiten hat, allein zurechtzukommen...Weitere Darsteller: Carsten Bjørnlund, Monika Lennartz, Yasmina Djaballah, Vivien Mahler, Henning Hartmann, Paula Schindler und Lars Nagel. Regie führt Miguel Alexandre, der auch für die Bildgestaltung verantwortlich zeichnet, nach einem Drehbuch von Maria Hilbert. «Schule am Meer - Elternfreuden» (AT) ist eine Produktion der NORDFILM GmbH im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Produzentinnen sind Kerstin Ramcke und Sabine Timmermann. Redaktionell betreut von Stefan Kruppa (ARD Degeto).Zum Inhalt: Die schwangere Maßschneiderin Tara (Paula Schindler) kommt an die Berufsschule in Flensburg und bringt bald nicht nur den Schulbetrieb, sondern auch das Privatleben von Katharina (Anja Kling) durcheinander: Als Katharina das mittellose Mädchen vorübergehend bei sich aufnimmt, beginnt Bent (Carsten Bjørnlund), den Tod der gemeinsamen Tochter zu verarbeiten, während Katharina mit einem ganz anderen Verlust konfrontiert wird - dem ihres früheren, fröhlicheren Ichs. Mit unerwarteten familiären Konflikten hat auch Erik (Oliver Mommsen) zu kämpfen: Für seine verwitwete Mutter ist der ewige Freigeist plötzlich allein verantwortlich. Und die kommt langsam in ein Alter, in dem sie nicht mehr allein leben sollte...