CW-Salesmanager Brian Doherty geht

Köpfe

Doherty war über 20 Jahre für The CW und TheWB verantwortlich.

Ein echtes Urgestein verlässt The CW: Die Verantwortlichen müssen den Abgang von Brian Doherty verkraften, der seit 1999 im Unternehmen ist. Er leitete die Verkaufsabteilung und sorgte dafür, dass Werbekunden ihre Spots zwischen «Arrow» und «Gossip Girl» schalten konnten. Doherty wird das Unternehmen zum 1. November 2023 verlassen. Andere Kollegen wie Rob Tuck und Barbra Robin haben das Unternehmen bereits verlassen."Es stimmt mich traurig, Sie alle darüber zu informieren, dass ich meine Position als Executive Vice President von Nexstar/CW National Sales in den kommenden Wochen aufgeben werde. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie dankbar ich jedem Mitglied des Nexstar/CW-Vertriebsteams bin, so Doherty in einer Mitteilung.Ich kann ehrlich sagen, dass ich in den letzten 25 Jahren das Privileg hatte, mit den talentiertesten und erfolgreichsten Menschen in unserer Branche zusammenzuarbeiten. Ich werde Ihnen immer dankbar sein für Ihr Engagement und dafür, dass Sie dazu beigetragen haben, eine Kultur zu schaffen, die ihresgleichen sucht."