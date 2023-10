«South Park»-Special kommt ebenfalls in Deutschland

TV-News

Nur einen Tag zuvor feiert das neue Serien-Event in den Vereinigten Staaten von Amerika Premiere.

Paramount+ kündigt an, dass am 28. Oktober in Deutschland, Österreich und der Schweiz die nächste exklusive «South Park»-EpisodePremiere feiern wird. Alle Folgen werden im Originalton mit Untertiteln ausgestrahlt. Die ersten vier Animationsspecials wie „Post Covid“, „Post Covid: The Return of Covid“, „South Park the Streaming Wars“ und „South Park the Streaming Wars 2“ sind auf Paramount+ als Stream verfügbar.Im neuen Special weisen Cartmans zutiefst beunruhigende Träume auf das Ende seines Lebens hin, wie er es kennt und liebt. Auch die Erwachsenen in «South Park» ringen mit ihren eigenen Lebensentscheidungen, denn das Aufkommen der KI stellt ihre Welt auf den Kopf.Auf der Grundlage eines umfassenden Vertrags zwischen den MTV Entertainment Studios und den Co-Schöpfern Matt Stone und Trey Parker wurde «South Park» auf Comedy Central bis 2027 verlängert. Damit geht die am längsten laufende Kabelfernsehserie in ihre 30. Staffel.