«Hochzeit auf den ersten Blick» zieht von Woche zu Woche an

Quotennews

Sat.1 gelang es auch in dieser Woche, den Aufwärtstrend fortzusetzen und wieder 100.000 Zuschauer mehr zum Einschalten zu bewegen.



Beisehen sich die zukünftigen Paare zum ersten Mal, wenn sie sich das Ja-Wort geben. Damit diese Ehen jedoch trotzdem ein Erfolg werden, haben die Experten Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst Vorarbeit geleistet und die Pärchen auf Basis ausführlicher Analysen zusammengebracht. So etwa die 53-jährige Bianca und der 60-jährige Oliver, die sich beide nach einer gescheiterten ersten Ehe wieder bereit für die Liebe fühlen.Eine Woche zuvor waren die 1,11 Millionen Fernsehenden mit 4,8 Prozent Marktanteil im Senderschnitt gelandet. Bei den 0,38 Millionen Jüngeren stand ein hohes Resultat von 7,6 Prozent auf dem Papier. Der Aufwärtstrend wurde fortgesetzt und so kamen die 1,21 Millionen Interessenten gestern auf einen guten Marktanteil von 5,1 Prozent. Auch die 0,45 Millionen Umworbenen zogen an und sicherten sich so eine starke Quote von 9,1 Prozent.ProSieben setzte zum Start der Primetime erneut auf zwei neue Ausgaben der Sitcom. Damit war man ähnlich erfolgreich wie noch in der Woche zuvor. Bei 0,79 Millionen Zuschauern kamen solide 3,0 Prozent Marktanteil zustande. Eine halbe Stunde später hatten die 0,56 Millionen Seriengans mit mageren 2,1 Prozent jedoch deutlich eingebüßt. Das jüngere Publikum verkleinerte sich ebenfalls von 0,53 auf 0,39 Millionen Menschen. Von den hohen 9,9 Prozent Marktanteil waren so lediglich passable 7,1 Prozent möglich.