Cathy Hummels ist auf dem «Traumschiff»

Fabian Riedner von 17. Oktober 2023, 09:18 Uhr

Ende November 2023 sticht die erfolgreiche ZDF-Eigenproduktion wieder in See. Im vergangenen Jahr ging es erstmals im November in See.

Im Anschluss an die Eröffnung der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Katar strahlte das Zweite Deutsche Fernsehen eine «Traumschiff»-Ausgabe aus. Über sechs Millionen Zuschauer sahen die Folge, die damit die erfolgreichste Sendung der Reihe seit dem 1. Januar 2002 war.Auch in diesem Jahr wird der Sendeplatz beibehalten. Unter anderem mit Cathy Hummels, Ester Schweins und Florian Fitz geht es nach Walvis Bay. Zur Stammbesetzung gehören Florian Silbereisen, Barbara Wussow, Daniel Morgenroth, Collien Ulmen-Fernandes und Harald Schmidt. Das Buch schrieben Martin Wilke und Jochen S. Franken, Philopp Osthus führte Regie.



Vor allem für Kapitän Max Parger - auch wenn seine eigene noch sehr klein ist - ist die Reise nach Swakopmund voller Überraschungen. Nach dem Ablegen des Schiffes wird in seiner Kabine ein Korb mit einem weinenden Baby gefunden. Es soll das Baby des Kapitäns sein, wenn man dem beigefügten Zettel glauben darf. Aber Kapitän Parger und Stabskapitän Grimm leugnen jede Beteiligung. Nur: Wer ist der Vater?



Der kleine Junge muss rund um die Uhr versorgt werden, bis diese Frage geklärt und der nächste Hafen erreicht ist. Auf die tatkräftige Unterstützung von Hanna Liebhold, Dr. Delgado und Oskar Schifferle können Max Parger und Martin Grimm dabei zählen. Nemo, wie sie den Jungen liebevoll getauft haben, haben sie schnell ins Herz geschlossen. Robert Gassner, ein beziehungsscheuer Mittfünfziger, hat seine wesentlich jüngere Freundin Juliane eingeladen, seinen Geburtstag in Namibia zu verbringen. Auch Julianes 15 Jahre ältere Halbschwester Claudia Beyer ist auf ihren Wunsch hin eingeladen. Doch das Geburtstagskind schafft es nicht rechtzeitig zur Abreise.

