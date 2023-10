«Die Höhle der Löwen» zieht zum Staffelfinale nochmal an

Quotennews

VOX verabschiedete sich gestern erfolgreich mit der letzten Ausgabe. «Die Geissens – Roberts Mega Mansions» konnte nicht so überzeugen wie noch in der Folge zuvor.



Am gestrigen Abend stand bei VOX das Staffelfinale der aktuellen Staffel vonan. Große Ziele hatte sich beispielsweise Sven Junglas gesetzt, welcher ein Handyspiel entwickelt hat, welches auf spielerische Art und Weise auf den Klimawandel aufmerksam machen soll. Man pflanzt sogenannte Zeedles auf der realen Weltkarte und lernt so mehr über die unterschiedlichen Klimazonen und CO2-Reduzierung. Michelle Luckas versuchte hingegen mit ihren „peas of joy“ zu überzeugen, die für Proteinpower am Frühstückstisch sorgen.In der Vorwoche hatten sich 1,40 Millionen Fernsehende einen guten Marktanteil von 5,7 Prozent gesichert. Die 0,60 Millionen Jüngeren hatten sich zudem auf eine starke Quote von 11,3 Prozent gesteigert. Zum Staffelfinale waren nun gestern sogar 1,48 Millionen Interessenten mit von der Partie, was sich in einem hohen Resultat von 6,3 Prozent widerspiegelte. Bei erneut 0,60 Millionen Umworbenen wuchs der Marktanteil dennoch auf herausragende 12,2 Prozent. Damit war man zur Primetime der gefragteste der privaten Sender.RTLZWEI setzte zur Primetime hingegen auf die zweite Folge des Spin-Offs. Im Fokus stehen hier Luxusimmobilien rund um die Welt. Nachdem bei der ersten Folge im Juni noch 0,80 Millionen Neugierige eingeschalten hatten, waren gestern lediglich 0,50 Millionen Zuschauer mit dabei. Der Marktanteil war so von 2,6 auf annehmbare 2,0 Prozent abgesunken. Bei den 0,22 Millionen Werberelevanten waren noch knapp überdurchschnittliche 4,2 Prozent übriggeblieben.