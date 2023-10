ARD Degeto und Viaplay arbeiten zusammen

TV-News

«Ronja Räubertochter» und andere Produktionen sollen gemeinsam gestemmt werden.

Wie das Branchenmagazin „Variety“ berichtet, wird sich die ARD Degeto den bisherigen Koproduktionspartnern Filmlance International, Film i Väst und Ahil Films anschließen. Die Abenteuerseriewird von Viaplay Content Distribution und der ARD-Tochter ARD Degeto produziert. Bei der neuen Serie handelt es sich um eine moderne Adaption der weltberühmten Geschichte von Astrid Lindgren, die von Hans Rosenfeldt («Die Brücke») geschrieben und von Lisa James Larsson («Britannia», «Victoria») inszeniert wurde. Astrid Lindgrens Bücher wurden weltweit über 165 Millionen Mal verkauft.In «Ronja Räubertochter» geht es um die zauberhaften Abenteuer eines jungen Mädchens, das in eine Räuberbande hineingeboren wird. Ronja Räubertochter" ist die Geschichte einer Räuberbande in und um eine Festung im mittelalterlichen Skandinavien. Während Ronja aufwächst, lernt sie, dass der umliegende Wald magisch und gefährlich sein kann und von seltsamen Kreaturen bevölkert wird. Die auf zwei Staffeln angelegte Serie wird von Bonnie Skoog Feeney und Mathias Arehn bei Filmlance International produziert und von Sara Askelöf, Hanne Palmquist und Johan Palmberg inszeniert.Darüber hinaus erwarb die ARD Degeto die Comedy-Serie «Below» sowie die Dramen «Veronika» und «Limbo». "Zusammen mit der Lizenzierung von drei weiteren Viaplay-Serien zeigt dieser Deal, wie Viaplay Content Distribution eine vielfältige Mischung aus sehenswerten und von Kritikern gefeierten Titeln anbietet, die ein weltweites Publikum erfreuen werden - von fantastischer Familienaction über psychologische Thriller, herzzerreißende Dramen und düstere Komödien", so Vanda Rapti, Vertriebsleiterin von Viaplay.