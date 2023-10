Quotencheck

In sechs neuen Folgen begleitete Kabel Eins erneut Frauen, die sich in der klischeebehafteten Männerdomäne behaupten.

Die Dokusoaplief bei Kabel Eins nun in der bereits zwölften Staffel, was eindeutig für den Erfolg des Formats spricht. Zudem entstanden mit «Trecker Babes» sowie «Bus Babes» bereits zwei Spin-Offs und auf ATV ist die Adaption «Trucker Babes Austria» zu sehen. Mit jeder Folge werden Frauen gezeigt, die sich in der Männerdomäne behaupten, welche noch immer mit Klischees von harten Typen in karierten Hemden und mit Vollbart übersät ist.Die Ausstrahlung der sechs neuen Episoden startete am 3. September, wie gewohnt sonntags ab 20.15 Uhr. Der Auftakt war jedoch die am wenigsten gefragte Folge der Staffel. 0,77 Millionen Fernsehende erreichten dennoch einen soliden Marktanteil von 3,0 Prozent. Die 0,23 Millionen Jüngeren stiegen mit einer durchschnittlichen Quote von 4,2 Prozent ein. Schon eine Woche später waren schließlich 0,82 Millionen Interessenten mit von der Partie, so dass sich der Marktanteil über den Senderschnitt auf 3,3 Prozent schob. Die 0,27 Millionen Umworbenen schoben sich mit hohen 4,8 Prozent ebenfalls ein deutliches Stück nach vorne.Am darauffolgenden Sonntag beliefen sich 0,89 Millionen Zuschauer bereits auf gute 3,4 Prozent Marktanteil. Die 0,30 Millionen Werberelevanten setzten den Aufwärtstrend mit 4,9 Prozent ebenfalls fort. Am 24. September stellten die 0,88 Millionen Neugierigen nur einen minimalen Rückgang dar. Das gleiche galt für die weiterhin überdurchschnittlichen 3,2 Prozent. Bei den 0,31 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurde nun sogar eine überzeugende Quote von 5,0 Prozent eingefahren.Eine Woche später verkleinerte sich das Publikum auf 0,81 Millionen Menschen. Dennoch hielt sich der Marktanteil weiterhin konstant bei 3,2 Prozent. Auch die Jüngeren waren mit 0,25 Millionen Interessenten nun deutlich schwächer aufgestellt. Doch hier hielt man sich mit 4,8 Prozent Marktanteil ebenfalls auf einem zufriedenstellenden Niveau. Das Staffelfinale stellte schließlich am 8. Oktober die erfolgreichste Ausgabe im betrachteten Zeitraum dar. Mit 0,96 Millionen Zuschauern war das Interesse nochmals deutlich angestiegen. Gute 3,4 Prozent waren das Resultat. Auch die 0,37 Millionen Umworbenen punkteten mit starken 5,6 Prozent.Die neuste Staffel der Dokusoap präsentierte sich so insgesamt sehr stabil und ließ keinen Platz für Ausrutscher nach unten. Man befand sich tendenziell in der Nähe des Senderschnitts, einige Male sogar ein deutliches Stück darüber. Im Schnitt schalteten 0,86 Millionen Fernsehzuschauer ein, was zu einem guten Resultat von 3,3 Prozent führte. Die vorherige Staffel hatte es noch auf 0,97 Millionen Interessenten gebracht, war allerdings nur bei 3,1 Prozent gelandet. Die 0,29 Millionen Werberelevanten ergatterten durchschnittlich hohe 4,9 Prozent. Mit den vorherigen Ausgaben war man bei der gleichen Zuschauerzahl lediglich bei 3,8 Prozent gelandet.