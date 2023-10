WDR lizenziert «The Night Logan Woke Up»

TV-News

Die RTL-Gruppe schnappte sich eine Doku-Reihe und eine neuseeländische Krimiserie für RTL Crime.

Studiocanal kündigt heute eine Reihe von internationalen Verkäufen für seine Premium-Drama- und Dokumentarserien im Vorfeld der MIPCOM 2023 an und stellt eine Reihe neuer Prestige-Serien vor, die in Cannes vorgestellt werden. Chefverkäuferin Anne Chérel bestätigte auch, dass die erste Fernsehserie, die von dem mehrfachen Preisträger Xavier Dolan adaptiert und inszeniert wurde,von einer Reihe internationaler Plattformen und Sender erworben wurde, darunter Star Channel Japan, SBS Australia, BeTV Belgium, Lumiere Benelux, LTV Latvia, CANAL+ Poland, Netflix USA, ANT1+ Griechenland und griechischsprachiges Zypern, RTP Portugal, Filmin Spanien und Portugal, CANAL+ Austria, WDR Deutschland, SRF Schweiz und BLUTV Türkei.Der fünfteilige Psychothriller, der auf dem Theaterstück "La Nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé" von Michel Marc Bouchard basiert, ist eine CANAL+-Creation-Originale und eine zutiefst menschliche Geschichte mit Xavier Dolan («Matthias & Maxime») in der Hauptrolle, der auch die Serie produziert und Regie geführt hat. Die neue Serie wurde bereits erfolgreich auf zahlreichen Festivals in aller Welt gezeigt, darunter das Sundance Film Festival (USA-Weltpremiere), das Golden Horse Film Festival (Taiwan), das Transylvania International Film Festival (Rumänien) und ist für das kommende Florence Queer Festival (Italien), Köln (Deutschland) und das Gent Film Festival (Belgien) vorgesehen.Chérel sagt: "Wir freuen uns sehr über den großen weltweiten Erfolg von Xaviers erstem Ausflug ins Fernsehen. Die Erfahrung und die langjährigen Beziehungen von Studiocanal zu Talenten aus Film und Fernsehen bedeuten, dass wir besonders gut in der Lage sind, Kreative bei ihrem Schritt von einer Disziplin zur anderen zu unterstützen und zu begleiten."Das historische Doku-Dramamit fesselnden fiktionalen Szenen wurde an AMC Networks International Southern Europe, RTL+/Geo TV Deutschland und TV5 (Französischsprachiges Kanada) verkauft. Die fesselnde neuseeländische Krimiseriewurde jetzt von DR Dänemark und RTL Crime Deutschland erworben.