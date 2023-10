Franca Lehfeldt verlässt Welt

Köpfe

34-Jährige, die auch als Publizistin tätig ist, wird den Nachrichtensender verlassen.

Der Axel-Springer-Fernsehsender Welt und die Moderatorin und Journalistin Franca Lehfeldt gehen getrennte Wege. Die 34-jährige Autorin verlässt den Sender bereits zum 31. Oktober. Das teilte Springer am Montag überraschend mit. Die Ehefrau von Bundesfinanzminister Christian Lindner macht sich mit einer Agentur für Kommunikation und Marketing selbstständig. Bis zum Ende ihres Arbeitsverhältnisses wird Lehfeldt weiterhin die Sendung «Welt am Abend» moderieren. Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ berichtete im April , dass es hinter den Kulissen zu Unstimmigkeiten gekommen sei. So kam es zu Doppelbesetzungen und Mehrarbeit, weil Lehfeldt bestimmte Tabuthemen nicht selbst moderieren durfte.Franca Lehfeldt: „Nach spannenden Jahren im Journalismus hat sich für mich die einzigartige Möglichkeit ergeben, mit einem Schlüsselprojekt eine unternehmerische Tätigkeit zu beginnen. Neben meiner publizistischen Tätigkeit möchte ich mich jetzt einer anderen Herausforderung stellen. Ich danke WELT TV für das Vertrauen in meine Arbeit und die großartige Entwicklungschance.“Jan Philipp Burgard, Chefredakteur WELT TV: „Franca Lehfeldt ist eine profilierte und engagierte Journalistin und wir bedauern ihren Abschied sehr. Wir wünschen ihr für ihren Weg in die Selbstständigkeit viel Erfolg.“