RTL strahlt «Disney100» aus

TV-News

UFA Show & Factual wird das deutschsprachige Jubiläum des Disney-Konzerns feiern. Die Show wird am 2. Dezember ausgestrahlt.

UFA Show & Factual wird das 100-jährige Jubiläum von Walt Disney produzieren. Inerwartet die Zuschauer eine Zeitreise durch 100 Jahre Disney Geschichte voller Filmklassiker, berührender Songs und Musicals, die Generationen auf der ganzen Welt begeistert haben. Der von Thomas Gottschalk und Victoria Swarovski moderierte Galaabend verspricht ein einmaliges Erlebnis für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu werden, denn die Show wird nur einmal am Samstag, 2. Dezember 2023, ab 20.15 Uhr exklusiv auf RTL zu sehen sein.Jens Westerbeck, Executive Producer bei UFA Show & Factual: „Die deutschsprachige TV-Show zum 100-jährigen Jubiläum des größten Entertainment-Konzerns der Welt zu produzieren, ist sicherlich der Traum eines jeden Kreativen. Ich bedanke mich für den Mut und das Vertrauen der beteiligten Partner und vor allem bei meinem Team aus unerschrockenen und leidenschaftlichen Fernsehmacher:innen, ohne die so eine ‚Hercules‘-Aufgabe nicht möglich gewesen wäre.“Giovanni Zarrella, Motsi Mabuse, Michael Bully Herbig, Riccardo Simonetti und Palina Rojinski werden bei Thomas Gottschalk auf dem Show-Sofa zu Gast sein. Als Ehrengäste dürfen Mickey und Minnie Maus ebenfalls nicht fehlen. Außerdem verzaubern zahlreiche Musik-Acts live auf der Bühne - von Yvonne Catterfeld und Tom Beck mit „Beauty and the Beast“ über Alexander Klaws mit „Dir gehört mein Herz“ aus «Tarzan» ► und Sasha und der kleine Julius mit „Probier‘s mal mit Gemütlichkeit“ aus «Das Dschungelbuch» bis hin zur Eiskönigin Elsa alias Willemijn Verkaik mit „Lass jetzt los“ aus «Disneys Die Eiskönigin - Das Musical». Auch auf einen Ausschnitt aus dem Musical «Hercules» von Disney und Stage Entertainment, das erst im März 2024 in Hamburg Weltpremiere feiern wird, dürfen sich die Zuschauer freuen. Giovanni Zarrellas Interpretation von Circle of Life" aus König der Löwen" bildet einen weiteren Höhepunkt der Jubiläumsshow.