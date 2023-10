«Die Beet-Brüder» legen weiter zu

Quotennews

VOX hat sich mit «Die Beet-Brüder» eine echte Sonntags-Erfolgsgeschichte geschrieben. Und sie geht weiter!

"Sie helfen Familien, die mit ihrem Garten heillos überfordert sind oder einfach keine Idee haben, was sie aus dem langweiligen Grün hinter ihrem Haus machen sollen." So schreibt es VOX auf der eigenen Website und im Grunde istin diesen wenigen Worten ideal beschrieben. Und wenn auch so simpel, das Format funktioniert. 2015 startete die rote Kugel das Format fest im Sendeplan, die bis heute erfolgreichste Ausgaben waren im Oktober 2018 (2,18 Millionen Zuschauer) oder im März 2017 (2,13 Millionen). Zu derart hohen Sprüngen reicht es fünf bis sechs Jahre später nicht, dennoch holt die gestrige Ausgabe mit 1,79 Millionen Zuschauern schlicht einen grandiosen Wert.Der Marktanteil der Soap lag damit bei überzeugenden 8,2 Prozent, an der Stelle muss wohl nicht erwähnt werden, dass das Format damit meilenweit vor sämtlichen anderen VOX-Angeboten des Tages lag. Auch die Zielgruppe glänzte mit 0,47 Millionen Umworbenen und somit 11,2 Prozent am entsprechenden Markt. Da wirken die Leistungen des Vorprogramms und der Primetime im Anschluss beinah mäßig.Im Vorfeld holte0,89 Millionen Zuschauer und 5,6 Prozent am Markt, das 20:15 Uhr-Programm kam auf 0,80 Millionen Zuschauer und somit 3,4 Prozent. Die Zielgruppe lieferte 0,23 und 0,28 Millionen Umworbene ab, hier waren 7,6 und 5,6 Prozent drin.