Max startet 2024 in Frankreich

Warner Bros. Discovery hat den Startschuss für den Streamingdienst gegeben.

Der Warner Bros. Discovery-Streamingdienst Max startet laut „Variety“ im kommenden Sommer in Frankreich und Belgien. Mit dem Start in diesen beiden Regionen werden weitere Länder erschlossen. Bislang ist das Angebot in den nordeuropäischen Ländern, in den Niederlanden, in Spanien und in Mittelosteuropa verfügbar. Neu hinzugekommen sind Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, die Tschechische Republik, Ungarn, Moldawien, Montenegro, die Niederlande, Nordmazedonien, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, die Slowakei und Slowenien.Der Start von Max in Frankreich wurde am Montag im Rahmen einer Kaynote auf der Mipcom in Cannes von Leah Hooper, Head of Streaming bei Warner Bros. Discovery, und Gerhard Zeiler, President of International bei Warner Bros. Discovery, angekündigt. Max wird in Frankreich auch das Eurosport-Paket anbieten.In Frankreich unterhält Warner Bros. Discovery derzeit noch eine exklusive Partnerschaft mit Amazon Prime Video, die im März gestartet wurde und mindestens bis Ende 2010 läuft. Über Amazon können HBO-Programme plus zwölf weitere Kanäle abonniert werden.