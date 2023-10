Terra Mater Studios startet FAST-Channel

Vermischtes

Dieses Angebot wird allerdings nur bei Geräten von Samsung verfügbar sein.

In Deutschland, Österreich und der Schweiz wird Terra Mater WILD ab dem 15. November auf Samsung TV Plus zu sehen sein. Der Vertrieb wird dann sukzessive auf weitere Plattformen ausgeweitet. Der Dokumentarfilmspezialist Autentic und die Filmproduktionsfirma Terra Mater Studios geben den Start von Terra Mater WILD bekannt, einem gemeinsamen FAST-Kanal für Natur- und Wildlife-Dokumentationen.Mit fesselnden Geschichten und atemberaubenden Bildern bringt Terra Mater WILD den Zuschauern Natur und Tierwelt näher. Auf dem Kanal werden herausragende und preisgekrönte Wildlife-Produktionen der Terra Mater Studios sowie ausgewählte Dokumentationen von Drittanbietern gezeigt. Terra Mater WILD ist der sechste Sender in der Reihe der Autentic Doku-FAST-Sender.Der gemeinsame Sender basiert auf der erfolgreichen Partnerschaft der Red Bull-Tochter Terra Mater Studios und Autentic, einem Gemeinschaftsunternehmen von Patrick Hörl und Jan Mojtos Beta Film. Autentic Distribution vertreibt seit Anfang des Jahres das Portfolio der Terra Mater Studios. Dazu gehören unter anderem Wildlife-Dokumentationen wie «Scotland - The New Wild» und «Raptors».Patrick Hörl, Geschäftsführer von Autentic: "Terra Mater Studios' herausragenden Wildlife Produktionen in Verbindung mit Autentics langjähriger Erfahrung im Channel-Business sind wirklich eine perfekte Kombination. Wir freuen uns darauf, unsere erfolgreiche Partnerschaft weiter auszubauen und das Publikum mit Naturdokumentationen zu begeistern, die nicht nur informativ sind, sondern auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen.“Walter Köhler, CEO & Gründer von Terra Mater Studios: "Der Aufstieg von FAST ist nun schon seit einigen Jahren zu beobachten, und der Wunsch nach Naturfilmen auf dieser Plattform ist immens. Mit Terra Maters umfangreichem Portfolio von mehr als 300 Stunden international ausgezeichneten Natur- und Wildlifeprogrammen und Autentics Expertise im Aufbau von Kanälen war es für uns nur naheliegend beim Start unseres gemeinsamen FAST-Kanals, Terra Mater WILD, zusammenzuarbeiten. Wir sind sehr gespannt darauf, bald unser Debüt auf Samsung TV Plus, einem Premium-Anbieter, zu geben und freuen uns unsere Partnerschaft in Zukunft auszubauen".