Quotencheck

Nach knapp 14 Jahren fuhr Thomas Hackenberg wieder durch Köln. Kabel Eins hatte sich vermutlich bessere Reichweiten erhofft.

Zwar fuhr das «Quiz-Taxi» im Auftrag des Fernsehsenders Kabel Eins nur insgesamt zwei Jahre, allerdings blieb die Quizsendung viele Jahre im Herzen der Zuschauer. Über eine Million Menschen verfolgten die zwei Doppelfolgen, die damals die Fernsehstation Anfang 2008 ausgestrahlt hatte. Im Jahr 2012 folgte eine einwöchige Tour, das Ergebnis war allerdings recht mau.Am Montag, den 4. September 2023, fuhr das frisch renovierte «Quiz-Taxi» wieder bei Kabel Eins. Die Premiere um 18.55 Uhr sahen allerdings nur 0,38 Millionen Zuschauer. Mit 0,14 Millionen Werberelevanten waren schon fünf Prozent möglich. Am zweiten Tag fuhr man sogar 7,5 Prozent Marktanteil ein, es waren 0,21 Millionen Werberelevante dabei. Die übrige Folge lief allerdings mit 4,0, 4,7 und 2,1 Prozent suboptimal. Kleiner Hinweis: Das war die Woche, die die höchsten Marktanteile erreichte.Am 11. September schalteten 0,44 Millionen Zuschauer ein, mit 0,13 Millionen Umworbenen waren 4,9 Prozent möglich. Am Dienstag waren 0,46 Millionen dabei, bei den Werberelevanten musste man sich mit vier Prozent zufrieden geben. Am 15. September wurden gar nur 0,26 Millionen Zuschauer registriert. Mit 0,08 Millionen Umworbenen fuhr man nur 2,9 Prozent Marktanteil ein. Der Wochenschnitt bei dem jungen Publikum lag bei schlechten 3,7 Prozent.Bei den Zuschauern ab drei Jahren lief es einen Tick besser: Der Montag in Woche drei verbuchte 0,50 Millionen Zuschauer, aber es meldeten sich mehr junge Zuschauer ab: Nur 0,11 Millionen 14- bis 49-Jährige wollten die rollende Quizshow sehen, die auf 3,9 Prozent Marktanteil kam. Bei den jungen Menschen generierte man am Dienstag 3,5 Prozent, ehe am Mittwoch 3,3 Prozent erreicht wurden. Das Ende der Woche lief mit 4,1 und 4,5 Prozent dann wieder erfolgreicher.Am Brückentag, den 2. Oktober, waren 0,38 Millionen Menschen dabei. Nur 0,09 Millionen Menschen schalteten ein und verhalfen dem Sender zu 3,2 Prozent. Immerhin lief es am Mittwoch mit 4,8 Prozent wieder besser. 0,15 Millionen Zuschauer in der Zielgruppe wurden ermittelt, beim Gesamtpublikum fuhr man 0,45 Millionen ein. Am Donnerstag wurden 0,50 Millionen gemessen, der Marktanteil bei den jungen Menschen belief sich auf 4,4 Prozent. Zum Ende der Woche fuhr man 1,9 Prozent Marktanteil ein.Die 29 neue Folgen von «Quiz-Taxi» waren kein besonders großer Erfolg. Im Durchschnitt schalteten lediglich 0,42 Millionen Menschen ab drei Jahren ein, sodass man sich über 2,4 Prozent Marktanteil freuen konnte. Bei den jungen Menschen wurden 0,12 Millionen gemessen, der Marktanteil lag mit 3,9 Prozent deutlich unter dem Hauswert des Senders.