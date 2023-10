Zweistellig in der Zielgruppe: «NFL LIVE»

Quotennews

Erneut schickte RTL drei Spiele der «NFL» am Stück über den Äther. In «Week 6» gefiel zumindest zu Beginn die Zielgruppe.

Wochen sechs in der amerikanischen Footballliga und damit «Week 6» für RTL und «NFL LIVE». So richtig aufeinander eingespielt hat sich der neue Sendestandort mit dem Sportangebot nicht. In der Vorwoche zeigte sich das bisher erfolgreichste übertragene Viertel der noch jungen RTL-NFL-Geschichte. Im Spiel «New York Giants at Miami Dolphins» sollten 0,92 Millionen Zuschauer mitfiebern, der Marktanteil zeigte 3,2 Prozent. In der Zielgruppe lief es am 10. September, in «Week 1», am besten. Hier schauten 0,59 Millionen Umworbene auf «Cincinnati Bengals at Cleveland Browns», Marktanteil 10,3 Prozent. Doch genug der Vorworte, gestern war zumindest die Zielgruppe zu Beginn sehr stark.Mit einem weiteren «London Game» und der Partie «Baltimore Ravens at Tennessee Titans» startete der NFL-Sonntag schon um 15:30 Uhr. Die erste Übertragung zog in der Spitze 0,67 Millionen Zuschauer an, damit waren mäßige 3,9 Prozent am TV-Markt möglich. Besser zeigte sich die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Hier waren mit 0,27, 0,32 und 0,34 Millionen Umworbene gleich drei Viertel (2.,3.,4.) mit 10,7, 10,4 und 10,3 Prozent im zweistelligen Bereich. Sportlich verlief der Vergleich Lamar Jackson gegen Ryan Tannehill knapp und spannend ab, beide QBs kamen zu nur einem Touchdown, die Ravens schossen sechs Fieldgoals, Tennessee kam zu drei Fieldgoals - Endstand 24:16.Damit ging es weiter in den regulären «NFL»-Sonntagsbetrieb ab 19 Uhr. Spiel zwei lautete «Seattle Seahawks at Cincinnati Bengals». Die Reichweite verbesserte sich spürbar, gleich zwei Viertel (2.,4.) lagen mit 0,76 Millionen im Bestbereich, Viertel eins und drei hielten 0,73 und 0,72 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Dennoch lag der beste Marktanteil bei nur 3,2 Prozent im ersten Viertel. Die Zielgruppe stockte auf bis zu 0,52 Millionen Werberelevante (4. Viertel) auf, hier waren bis zu 9,6 Prozent (1. Viertel) möglich. Auch hier ging es spannend zu, die Bengals um Joe Burrow entscheiden die Partie mit einem Fieldgoal aus 52 Yards kurz vor Schluss - Endstand 13:17.Angekommen im späten Spiel ab 22:25 Uhr und «Detroit Lions at Tampa Bay Buccaneers». Hier lief es zu Beginn mit 0,60 Millionen Zuschauern recht gut, verständlicherweise flachte das Interesse bis zum Ende hin ab. Das letzte Viertel verfolgten noch 0,27 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil entwickelte sich, der Uhrzeit geschuldet, von 3,1 auf 5,6 Prozent. Die Zielgruppe startete mit 0,35 Millionen Umworbenen und schloss die sechste NFL-Woche bei RTL mit 0,14 Millionen ab. Die Marktanteile blieben mit 8,4 bis 13,3 Prozent gut. Sportlich hatten die Buccaneers, das Ex-Team von Quaterback-Superstark Tom Brady, keine Chance gehen die Lions aus Detroit - Endstand 20:6.