Magenta TV kauft «The Long Shadow»

TV-News

Sundance Now hat in den Vereinigten Staaten von Amerika zugeschlagen.

Der führende unabhängige Verleih All3Media International hat den Verkauf von New Pictures'bekannt gegeben. Neben Sundance Now, die die Exklusivrechte in den USA und Kanada halten, hat sich All3Media International Verträge in Europa, Asien, Afrika und Australien gesichert.In Deutschland hat MagentaTV das siebenteilige Drama erworben, das noch in diesem Monat auf der Plattform starten wird. Virgin Media Television in Irland, VRT in Belgien, Cosmote TV in Griechenland und POLAR+, der Thrillerkanal der CANAL+ Gruppe, werden die Serie in Frankreich ausstrahlen. Ein weiterer Vertrag mit einem großen Streaming-Dienst, der mehrere europäische Gebiete abdecken wird, ist in Vorbereitung.Darüber hinaus hat Prime Video die Rechte an der siebenteiligen Serie im Rahmen eines gebietsübergreifenden Deals für Afrika erworben. Der australische Streamingdienst Stan hat die Serie erworben, und NHK Enterprises Inc. hat die Serie für Mystery Channel, einen der PAY-TV-Kanäle der japanischen AXN Co.Die endgültige Darstellung der verzweifelten fünfjährigen Jagd nach dem Serienmörder Peter Sutcliffe, die sich einfühlsam auf das Leben der Opfer konzentriert, die seinen Weg kreuzten, sowie auf das der Beamten, die im Mittelpunkt der polizeilichen Ermittlungen standen. Produziert wird die siebenteilige Serie von dem preisgekrönten Team von New Pictures, das für «Des» und «White House Farm» verantwortlich ist. Das Drehbuch stammt aus der Feder des preisgekrönten Drehbuchautors George Kay («Hijack», «Criminal: UK») und die Regie übernahm der BAFTA-prämierte Regisseur Lewis Arnold («Sherwood», «Time», «Des»). Die Serie wurde im vergangenen Monat auf ITV1 und ITVX ausgestrahlt und wurde von den Kritikern gelobt und erzielte hohe Einschaltquoten.Die Serie wurde sorgfältig recherchiert und stützt sich auf das umfangreichste Archiv der Ermittlungen, das Hunderte von Fallakten, Vernehmungsprotokollen und Polizeiberichten umfasst. Sie basiert auch auf dem von der Kritik hochgelobten Buch Wicked Beyond Belief von Michael Bilton, das bei William Collins erschienen ist.