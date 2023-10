NatGeo angelt sich Top-Stars

US-Fernsehen

Awkwafina, Angela Bassett und Jeremy Renner werden Doku-Serien einsprechen.

National Geographic setzt seine Führungsrolle im Bereich der Naturgeschichten fort und gab die Besetzung von drei erstklassigen Naturgeschichtssendungen mit Superstars als Sprecher bekannt. Zu diesen Champions der Geschichtenerzähler gehören Awkwafina («Awkwafina Is Nora From Queens») als Erzählerin für das National Geographic Disney+-Original, Angela Bassett («Black Panther: Wakanda Forever») als ausführende Produzentin und Erzählerin fürund Jeremy Renner («Avengers») fürbekannt."Die Stimme des Erzählers ist ein entscheidender Teil dessen, was den Erfolg einer Naturkundeserie ausmacht. Angela, Awkwafina und Jeremy, jede auf ihre Weise, bringen eine enorme Menge an Charisma, Persönlichkeit und Leidenschaft in diese besonderen Projekte ein", sagte Tom McDonald, Executive Vice President, Global Factual and Unscripted Content, National Geographic. "Von Awkwafinas Witz über Jeremys Wärme bis hin zu Angelas Shakespeare'schem Sinn für Dramatik - wir sind sehr aufgeregt und sehr stolz darauf, dass wir so starke Geschichtenerzähler haben, die unsere Zuschauer auf diese epischen Reisen in die Tierwelt begleiten.""Wir feiern nicht nur die großen und kleinen majestätischen Kreaturen, die auf dem Bildschirm zu sehen sind, sondern auch die Talente hinter der Linse, die für eine erstklassige Erzählung unerlässlich sind", sagte Janet Han Vissering, Senior Vice President, Development and Production. "Die Schönheit der Erzählung spiegelt die atemberaubende visuelle Kinematographie wider, die unglaubliche Geschichten zum Leben erweckt."