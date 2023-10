«The Fall of the House of Usher» hat sechs Millionen Fans

International

Die Doku-Serie «Beckham» und der französische Krimi «Lupin» erreichen weiterhin gute Zahlen.

Die Doku-Serie über den weltweiten Fußball-Superstar Davidhält sich mit 11,6 Millionen Zuschauern die zweite Woche in Folge an der Spitze der englischen TV-Charts.- die wohl unheimlichste Serie, die Mike Flanagan bisher gedreht hat - schaffte es in seiner ersten Woche mit 6,0 Millionen Zuschauern auf den zweiten Platz. Ansonsten war es eine starke Woche mit wiederkehrenden Favoriten: Die 4. Staffel der Coming-of-Age-Seriekam auf Platz 3 (4,0 Millionen Abrufe),(Staffel 5) auf Platz 5 (2,6 Millionen Abrufe),in seiner achten Woche auf Platz 6 (1,9 Millionen Abrufe) und(Staffel 5) auf Platz 8 (1,4 Millionen Abrufe).Alle drei Teile der französischen Krimiseriekonnten sich die zweite Woche in Folge in den nicht-englischsprachigen TV-Charts platzieren. Teil 3 schob sich mit 14,1 Millionen Aufrufen auf Platz 1. Die Teile 1 und 2, die sich auf der Liste der beliebtesten nicht-englischsprachigen TV-Serien etabliert haben, belegten Platz 2 (4,7 Millionen Aufrufe) bzw. Platz 4 (4,3 Millionen Aufrufe) der Wochenrangliste. Die Komödieaus Südkorea kam auf Platz 3 (4,4 Millionen Zuschauer) und der romantischen Komödieauf Platz 8 (1,7 Millionen Zuschauer) zwei Plätze in der Liste. Die Psychothrillerserie(Deutschland) verbrachte ihre sechste Woche auf der Liste und landete diese Woche auf Platz 7 (1,7 Millionen Zuschauer).Der kaltblütige Thrillermit Benicio Del Toro, Justin Timberlake und Alicia Silverstone in den Hauptrollen konnte seinen Platz an der Sonne behaupten und belegte mit 14,2 Millionen Aufrufen die dritte Woche in Folge den ersten Platz der englischen Kinocharts., das hochgelobte Debüt der Autorin/Regisseurin Chloe Domont mit Phoebe Dyvenor und Alden Ehrenreich aus Bridgerton, sorgt weiterhin für Gesprächsstoff und konnte sich gegen die Konkurrenz durchsetzen und den zweiten Platz behaupten (14 Millionen Aufrufe). Auf den weiteren Plätzen bekamen die Fans ihren Tom Cruise-Spaß mit der Spionagekomödie, die auf Platz 4 landete (4,9 Millionen Aufrufe),bewies, dass man auch nach dem 3. Oktober noch lachen kann und landete auf Platz 5 (3,9 Millionen Aufrufe), während Jordan Peeles Oscar-prämierter Filmauf Platz 10 landete (3,1 Millionen Aufrufe).