Freevee kündigt «EXmas» an

Der Spielfilm wird am 17. November in zahlreichen Ländern starten.

Amazon Freevee hat angekündigt, dass, eine romantische Komödie mit Leighton Meester («Gossip Girl») und Robbie Amell («Upload») in den Hauptrollen, am 17. November exklusiv auf Freevee in den USA, Großbritannien, Deutschland und Österreich Premiere haben wird. Der Film wird auch auf Prime Video in Kanada, Australien, Neuseeland und Subsahara-Afrika verfügbar sein.Über die Feiertage nach Hause zu kommen, ist nie ein langweiliges Erlebnis, besonders nicht für Graham (Amell) und Ali (Meester). Als Graham beschließt, seine Familie zu Weihnachten zu überraschen, ist er schockiert, als er feststellt, dass sie bereits mit einem unerwarteten Ehrengast feiern - Ali, die zufällig auch seine Ex-Verlobte ist. Die beiden Ex-Frauen kämpfen darum, wer von der Familie bis zum Weihnachtstag bleiben darf und wer gehen muss. Das lustige Feiertagschaos kann beginnen!Meester und Amell sind umgeben von einer überlebensgroßen Familie, darunter Michael Hitchcock («Puppy Love») und Kathryn Greenwood («Whose Line Is It Anyway?») als Grahams Eltern Dennis und Jeannie, Veronika Slowikowska («What We Do in the Shadows») als Grahams Schwester Mindy und Steven Huy («Grease: Rise of the Pink Ladies») als Grahams Bruder Elliott. Selbst in den skurrilsten Momenten werden die Zuschauer Einblicke in ihre eigene Familiendynamik finden.«EXmas» wird von den BuzzFeed Studios produziert und ist nach der erfolgreichen Veröffentlichung von Puppy Love in diesem Sommer die zweite romantische Komödie von Freevee Original. Richard Alan Reid, Michael Philip und Jason Moring fungieren als Produzenten. Regie führt Jonah Feingold, das Drehbuch stammt von Dan Steele.