Raj Kapoor produziert die 96. Oscars

Kino-News

Die Oscar-Verleihung wird am Sonntag, den 10. März 2024, live auf ABC und weltweit ausgestrahlt.

Der Produzent Raj Kapoor wurde zum ausführenden Produzenten und Showrunner des Live-Fernsehereignisses ernannt, Katy Mullan zur ausführenden Produzentin und Hamish Hamilton zum Regisseur der 96. Academy Awards. Für Kapoor und Mullan ist es das erste Mal, dass sie als ausführende Produzenten tätig sind, und für Hamilton ist es das vierte Mal, dass er bei den Oscars Regie führt. Kapoor hat in den letzten sieben Jahren an der Show mitgearbeitet und war zuletzt als Produzent in diesem Jahr. Die Oscar-Verleihung wird am Sonntag, den 10. März 2024, live auf ABC und weltweit ausgestrahlt.Ein dynamisches Kreativteam kehrt von der 95. Oscarverleihung zurück, um mit Kapoor, Mullan und Hamilton zusammenzuarbeiten und die Vision und Ausrichtung der 96. Oscarverleihung mitzugestalten, darunter Kreativdirektor Kenny Gravillis, die Produktionsdesigner Misty Buckley und Alana Billingsley, der ausführende Produzent der Show für den roten Teppich, David Chamberlin, und die Kreativberater für den roten Teppich, Lisa Love und Raúl Àvila."Raj und Hamish waren unglaubliche Mitarbeiter bei den Oscars, und wir freuen uns sehr, sie und Katy als Leiter der 96. Academy Awards zu haben. "Ihre tiefe Liebe zum Kino, ihre frische Vision und ihre enorme Erfahrung im Live-Fernsehen sind perfekt für unsere wiederbelebte Show. Wir freuen uns darauf, mit ihnen und unserem bemerkenswerten Kreativteam - Kenny Gravillis, Misty Buckley und Alana Billingsley, David Chamberlin, Lisa Love und Raúl Àvila - zusammenzuarbeiten, um den Zuschauern in aller Welt eine außergewöhnliche Show zu bieten.""Für einen Kanadier südasiatischer Abstammung und ein Mädchen aus London, das mit der Oscar-Verleihung aufgewachsen ist und davon geträumt hat, dabei zu sein, ist dies ein 'Kneif mich'-Moment", so Kapoor und Mullan. "Dies war ein außergewöhnliches Jahr für das Kino, und es ist ein absolutes Privileg, das Team zu leiten, das die globale Filmindustrie und die erstaunlichen Talente feiert, die diese filmischen Geschichten zum Leben erwecken. Wir sind bestrebt, es zu einem bemerkenswerten Fest für alle zu machen"."Nachdem wir mit Raj, Katy und Hamish über die Jahre an vielen besonderen und denkwürdigen Projekten gearbeitet haben, haben wir volles Vertrauen in ihre Vision für die 96. Oscars", sagte Rob Mills, Executive Vice President, Unscripted and Alternative Entertainment, Walt Disney Television. "Ihre Kreativität, ihre ansteckende Energie und ihre aufrichtige Liebe zum Film werden dafür sorgen, dass die diesjährige Verleihung ein unvergesslicher Abend wird."