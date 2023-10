«Mord auf Ex»: Jetzt startet «True Love»

Vermischtes

Linn Schütz und Leonie Bartsch erzählen jede zweite Woche über fesselnde Liebesgeschichten.

Bonnie und Clyde, Kleopatra und Cäsar, Diana und Charles oder Charles und Camilla: Linn Schütze (27) und Leo Bartsch (29) erzählen invon Liebe im klassischen Sinne, aber auch von der Liebe zu sich selbst, zu Freunden oder tierischen Lebensgefährten.Mit ihrem True-Crime-Podcast «Mord auf Ex» zählen die erfolgreichen Podcasterinnen und Journalistinnen Schütze und Leonie zu den reichweitenstärksten Podcasts Deutschland. Wöchentlich sprechen sie über wahre Kriminalfälle, absurde Mordfälle oder rätselhafte Cold Cases aus der ganzen Welt. In Bücherregalen und Bestsellerlisten befinden sich neben Krimis Liebesromane, doch in den Podcast-Bibliotheken fehlen diese Geschichten. Ab dem 20. Oktober 2023 eröffnen sie ein neues Podcast-Genre: «True Love».Neben wahren Geschichten erwarten die Hörer auch persönliche Statements von prominenten Persönlichkeiten: Lena Meyer-Landrut, Sophia Thiel oder Atze Schröder verraten, was für sie Liebe ist. Neben Happy Ends gibt es auch Dating-Fails: Hörer erzählen von ihren persönlichen Dating-Pannen.„Wer denkt: «True Love» ist mir zu schnulzig. Abwarten. Wir behandeln Liebe in allen Bereichen: im Sport, in der Wissenschaft, Familie, Freundschaft und vieles mehr“, teilte Schütze mit.