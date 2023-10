Prime Video schnappt sich «1% Club»

US-Fernsehen

Das Sat.1-Format in den Vereinigten Staaten von Amerika für Amazon produziert.

Prime Video hat bekannt gegeben, dass es die Rechte an BBC Studios' weltweitem Hit-Gameshow-Formaterworben hat. Die US-Serie wird von BBC Studios Los Angeles Productions und Magnum Media produziert und wird auf Prime Video in den USA und Kanada ausgestrahlt. «The 1% Club» ist eine einzigartige, fesselnde und lustige Spielshow, die die Intelligenz der Nation auf der Grundlage einer wissenschaftlichen Umfrage testet. In diesem Unterhaltungsformat geht es nicht darum, was man in der Schule gelernt hat oder wie gut man sich Fakten merken kann. Es ist eine Chance zu testen, wie Ihr Gehirn funktioniert, indem Sie eine Reihe von Fragen stellen, die oft zu äußerst unterhaltsamen Antworten führen. Alle sind gleichberechtigt, das heißt, jeder kann mitspielen.«The 1% Club», der von Dean Nabarro und Andy Auerbach bei Magnum Media entwickelt und von BBC Studios vertrieben wird, hat in Europa große Erfolge bei den Einschaltquoten erzielt. Nach der britischen Top-Serie, die für ITV produziert wurde, hat das Format weltweit einen starken Aufschwung erlebt und wurde in den Niederlanden («De 1% Quiz»), Australien («The 1% Club»), Deutschland («Das 1% Quiz»), Frankreich («100% Logique»), Israel («HaAkhuzon HaElyon») und Spanien («El 1%») ausgestrahlt."Der mehrfach preisgekrönte «The 1% Club» ist ein unterhaltsames und unverwechselbares Game-Show-Format für zu Hause, bei dem die Fragen kein Test des Allgemeinwissens sind, sondern eine Gelegenheit, Logik, Denkvermögen und gesunden Menschenverstand unter Beweis zu stellen. Teilnehmer aller Generationen und Fähigkeiten haben eine echte Chance zu gewinnen - oder zumindest vor ihren Freunden zu prahlen", so Lauren Anderson, Leiterin AVOD Original Content und Unscripted Programming, Amazon MGM Studios. "Wir freuen uns, mit Dean, Andy und den BBC Studios zusammenzuarbeiten, um ihren globalen Serienhit - eine süchtig machende, familienfreundliche und einfach unterhaltsame Show - unseren amerikanischen und kanadischen Prime Video-Kunden zugänglich zu machen.""«The 1% Club» hat Millionen von Menschen auf der ganzen Welt in seinen Bann gezogen, da BBC Studios das Erfolgsformat in den letzten Jahren in eine Vielzahl von internationalen Märkten außerhalb Großbritanniens gebracht hat. Die überwältigende weltweite Resonanz auf «The 1% Club» beweist, dass das Format eine unbestreitbare Anziehungskraft auf das Publikum hat, und wir freuen uns, mit Amazon zusammenzuarbeiten, um diese globale Sensation in den USA und Kanada einzuführen", sagte Valerie Bruce, General Manager, BBC Studios Los Angeles Productions.