Lifetime enthüllt Filmprogramm

US-Fernsehen

Ab 18. November 2023 wird der Fernsehsender wieder zahlreiche Spielfilme ausstrahlen.

Der Countdown bis zu den Feiertagen läuft, denn Lifetime kündigt sein komplettes Filmprogramm für das jährliche "It's a Wonderful Lifetime"-Programm an, das am Samstag, den 18. November mit 12 brandneuen Filmen beginnt. Zu den Höhepunkten des Programms gehören Tia Mowry und Buddy Valastro, die sich als Stars und ausführende Produzenten für(10. Dezember) mit Luke Humphrey. Jana Kramer, Adam Senn und Max Ehrich sind in(9. Dezember) zu sehen, geschrieben von Sarah Drew, die damit ihren zweiten Lifetime-Weihnachtsfilm schreibt.Tatyana Ali und Jesse Kove spielen die Hauptrollen in(16. Dezember), Teri Hatcher in(25. November), und Vivica A. Fox und Jackée Harry spielen zusammen in(16. Dezember). Diese Filme gesellen sich zu dem bereits angekündigten und mit Spannung erwarteten Zeltfilm(2. Dezember) mit Loni Anderson, Morgan Fairchild, Linda Gray, Donna Mills und Nicollette Sheridan in den Hauptrollen.Und was wären die Feiertage ohne großartige Musik? In dieser Saison umfasst das Programm von „It's a Wonderful Lifetime“ auch neue Originalmusik von der Popsensation Tiffany (I Think We're Alone Now), die den Titelsong der «Ladies of the '80s» vorträgt, der von Steve Dorff und Michael Jay aus der Song Writer Hall of Fame geschrieben und von Steve Dorff produziert wurde. Jackée Harry und Tatyana Ali singen in ihren Filmen «A Christmas Intern» und «The Holiday Proposal Plan» jeweils einen Originalsong, und Max Ehrich ist mit neuer Musik unter dem Titel «All I Want Is You» (Big Sky Remix) in A Cowboy Christmas Romance zu hören.