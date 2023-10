Netflix zeigt «Escaping Twin Flames»

US-Fernsehen

Der Streamingdienst hat einen neuen Trailer publiziert.

Warum sollte man in unserem digitalen Zeitalter nicht das Internet nutzen, um seinen Seelenverwandten zu finden? Jeff und Shaleia, die Leiter des Twin Flames Universe, bieten Online-Kurse an, die eine harmonische Verbindung mit Ihrem Wunschpartner garantieren. Von dem Emmy-nominierten Filmteam hinter «Seduced: Inside the NXIVM Cult», kommt, eine dreiteilige Dokumentarserie, die den Schleier über Twin Flames Universe lüftet, eine kontroverse Online-Gemeinschaft, die Menschen auf der Suche nach Liebe ausnutzt. Das Format ist ab 8. November bei Netflix abrufbar.Mit exklusivem Zugang zu ehemaligen Mitgliedern enthüllt die Serie die erschreckenden Geschichten von Zwang und Ausbeutung rund um Twin Flames Universe - von der Ermutigung zu Stalking bis hin zur Manipulation von Geschlechtsidentitäten. Die Serie dokumentiert auch die aktiven Bemühungen von Familienmitgliedern, ihre Lieben aus dem Netz von Jeff und Shaleia zu retten.Cecilia Peck führte bei der dreiteiligen Serie Regie. Als Produktionsfirma fungierte Good Caper Content, ein Unternehmen von ITV America. Zu den Ausführenden Produzenten gehörten Inbal B. Lessner, Cecilia Peck, Daniel Voll, Alexandra Milchan, Jordana Hochman und Alison Dammann.