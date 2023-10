Neue Dokumentation von Kevin Hart und Chris Rock angekündigt

US-Fernsehen

Bereits Mitte Dezember wird Netflix eine neue Dokumentation online stellen.

Die Dokumentation, die die beiden Comedy-Ikonen auf ihrer gemeinsamen Tour begleitet, feiert am 12. Dezember ihre weltweite Premiere auf Netflix . «Kevin Hart & Chris Rock: Headliners Only» ist die erste Dokumentation ihrer Art, die den Zuschauern einen Blick hinter die Kulissen des Lebens der beiden Comedy-Titanen gewährt. Der exklusive Film begleitet Hart und Rock, die aus erster Hand von ihren Anfängen, ihren Kämpfen, ihren Triumphen und ihrer unerschütterlichen Bruderschaft erzählen.Regie führte Rashidi Harper. Zu den Produzenten gehören Kevin Hart, Bryan Smiley und Luke Kelly-Clyne für Hartbeat, Chris Rock für CR Enterprises und Malcolm Spellman, Oby M. Okoye und Rashidi Harper für The 51B. Ausführende Produzenten sind Thai Randolph von Hartbeat, Jeff Clanagan, Mike Stein, Dave Becky und Kevin Healey. JC Del Barco und Ty Walker fungieren als Co-Produzenten. Tami D'Addio ist Koproduzentin von The 51B.Chris Rock hatte seinen Höhepunkt vor mehr als 20 Jahren. Damals hatte er die Fernsehserie «Everybody Hates Chris». Bei der Oscar-Verleihung 2022 sorgte er für Aufsehen, als er von Will Smith eine Ohrfeige erhielt. Vorausgegangen war ein Witz über die Frisur von Will Smiths Frau Jada Pinkett Smith. Kevin Hart hat derzeit zwei Filme in der Postproduktion.