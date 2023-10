«Pretty Hard Cases» geht in die finale Staffel

US-Fernsehen

Das Buddy-Cop-Drama wird am 29. November bei Freevee veröffentlicht.

Amazon Freevee hat den offiziellen Trailer für die dritte und letzte Staffel des bei Fans beliebten Dramasveröffentlicht. In der dritten Staffel kehren die weiblichen Detectives Samantha Wazowski (Meredith MacNeill) und Kelly Duff (Adrienne C. Moore) mit noch brisanteren Fällen zurück, die sowohl ihr Privat- als auch ihr Berufsleben auf die Probe stellen wie nie zuvor. Alle 10 Episoden der neuen Staffel werden ab Mittwoch, 29. November, in den USA exklusiv auf Amazon Freevee zu sehen sein.In der neuen Staffel treffen die Detectives Wazowski und Duff nach acht langen Monaten der Trennung endlich wieder als Partner in Guns and Gangs aufeinander. Obwohl ihre persönlichen und beruflichen Beziehungen noch nie so stark waren, müssen sie alles daran setzen, ihrem neuen und anspruchsvollen Kommandeur zu beweisen, dass sie der wichtigsten Fälle ihrer Abteilung würdig sind. Wazowski und Duff sehen sich mit großen Veränderungen in ihrem Privatleben konfrontiert: Wazowski besinnt sich auf eine vergangene Romanze, während Duff den nächsten Schritt in ihrer Beziehung wagt. Doch als eine tödliche neue synthetische Droge in ganz Toronto auftaucht, müssen sie ihr Leben riskieren, um eine gefährliche Bande auszuschalten und die Droge an ihrer Quelle zu stoppen.«Pretty Hard Cases» wurde für 22 Kanadische Filmpreise nominiert und zeigt Karen Robinson, Al Mukadam, Daren A. Herbert, Wendy Crewson, Amanda Brugel, Trevor Hayes, Amanda Walsh, Tricia Black, Miguel Rivas, Brendan Beiser, Marlee Sansom und Jonathan Malen.