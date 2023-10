Skydance wechselt zu Netflix

Kino-News

Bisher produzierte David Ellison neue Animationsfilme für AppleTV+.

Die Firma Skydance Animation hat ihre Streaming-Heimat Apple Studios und damit auch AppleTV+ verlassen und wird künftig Produktionen für Netflix liefern. Skydance Animation wird von John Lasseter («Toy Story») und der Präsidentin Holly Edwards geleitet. Zum Start wird im kommenden Jahr der Animationsfilmangeboten.Das neue Projekt mit Rachel Zegler und Titus Burgess soll dann 2024 auf Netflix erscheinen, gefolgt vonim Jahr 2025. Für die Zukunft sind unter anderem Brad Birds Ray Gunn und ein noch namenloses „Jack and the Beanstalk“-Projekt von Rich Moore geplant. Die neue Vereinbarung zwischen Netflix und Skydance Animation sieht offenbar keine Kinoveröffentlichungen vor.Skydance und Apple werden sich auf Live-Action-Filme konzentrieren. Sowohl Netflix als auch Apple arbeiten bereits mit Skydance Media zusammen. So hat Netflix bereits «Heart of Stone» sowie «FUBAR» veröffentlicht. Der Deal zwischen Skydance Animations und AppleTV+ war laut dem Branchenportal Variety" einer der lukrativsten der Branche. Bisher haben die beiden Geschäftspartner nur den Spielfilm «Luck» veröffentlicht.