«A Friend of the Family» kommt zu Magenta

TV-News

Die Serie mit Anna Paquin und Colin Hanks wird ab 1. Dezember bei der Deutschen Telekom ausgestrahlt.

Ab dem 1. Dezember 2023 bringen die Deutsche Telekom und Magenta TV die Serieauf Sendung. Die Miniserie des Senders Peacock stammt von Universal Content Productions und Eat the Cat und umfasst neun Episoden. In den Hauptrollen sind Jacke Lacy, Colin Hanks, Lio Tipton, McKenna Grace und Anna Paquin zu sehen.«A Friend of the Family» ist eine amerikanische TV-Miniserie über ein wahres Verbrechen. Sie basiert auf wahren Begebenheiten und dreht sich um Robert Berchtold, der Jan Broberg in den 1970er Jahren zweimal sexuell missbraucht und entführt hat. Nick Antosca schuf die Serie nach der Lektüre von „Stolen Innocence: The Jan Broberg Story“ (2003). Antosca war der Meinung, dass Brobergs Geschichte zu komplex für 90 Minuten war.In den 1970er Jahren lernen Mary Ann und Bob Broberg und ihre Kinder Jan, Karen und Susan ihre neuen Nachbarn, die Berchtolds, kennen. Robert Berchtold, der Patriarch, zeigt ein ungesundes Interesse an Jan. Nach Jans Klavierstunde will Robert sie abholen und manipuliert Mary Ann, damit sie ihm das trotz Bobs Missbilligung erlaubt. Jan, die unter Drogen gesetzt wurde, schläft während der Fahrt ein. Jans Eltern machen sich zunehmend Sorgen und wenden sich an Roberts Frau Gail. Gail erzählt, dass Robert an Depressionen leidet und dass sie ihm zu einem Lagerhaus gefolgt ist, wo Robert in einem Wohnmobil arbeitete, als er das Haus verließ. Die Brobergs wollen die Polizei rufen, aber Gail erzählt ihnen von Roberts Depressionen, die begannen, nachdem die Berchtolds ein Kind aus Mexiko nicht adoptieren konnten. Mary Ann ruft die Polizei an, ist aber erleichtert, dass kein Auto von Robert in einen Unfall verwickelt war. Bob kann nicht schlafen und sagt Mary Ann, dass er bereit ist, Robert zur Rede zu stellen, wenn er und Jan zurück sind. Mary Ann denkt an ihr Gespräch mit Robert nach Jans Unterricht, in dem Robert Mary Ann sagte, er wünschte, sie hätten sich früher getroffen. Jan wacht auf; sie ist ans Bett gefesselt und hört eine Stimme, die wiederholt "weibliche Begleitung" sagt.