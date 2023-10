«Trevor Wallace: Pterodactyl» kommt im November

US-Fernsehen

Prime Video kündigt sein neuestes Stand-Up-Comedy-Special an.

Der Comedian Trevor Wallace veröffentlicht sein erstes Amazon Original Stand-Up-Special,. Das Special wird am 14. November 2023 auf Prime Video Premiere haben. Wallace ist bekannt für seine sympathischen Charaktere, die er im Internet losgelassen hat und die bereits Milliarden von Zuschauern erreicht haben.In seinem ersten Stand-up-Special stellt er Ihnen Charaktere aus dem echten Leben vor, denen er begegnet ist. Wallace spricht über männliche Geburtenkontrolle, das Rauchen von Oregano, seine einzigartige Vogel-und-Bienen-Rede, sein erstes Buc-ee's, die roten Fahnen beim Dating und das Schlimmste, was man bei einem Date bestellen kann.Wallace ist Stand-up-Comedian, Autor und Schauspieler. Er ist überall im Internet zu sehen und hat auf seinen Social-Media-Kanälen einen digitalen Daumenabdruck von über 2,5 Milliarden Aufrufen und insgesamt über 16 Millionen Fans. Wallace wurde bei den Shorty Awards 2020 zum Finalisten für "Best in Comedy" gewählt und tourte durch die USA mit Auftritten in Theatern, Colleges und Comedy Clubs, darunter das Netflix Is A Joke Fest, das Moontower Comedy Festival und das New York Comedy Festival. Bei seiner letzten Theatertournee verkaufte er über 60.000 Eintrittskarten.«Trevor: Wallace: Pterodactyl» wird von Amazon Studios und 800 Pound Gorilla produziert. Das Special wird von George Nienhuis inszeniert. Andy Farag und Trevor Wallace fungieren neben dem Produzenten Matt Schuler als ausführende Produzenten. Wallace wird von Brillstein Entertainment Partners, WME, und Ziffren Brittenham LLP vertreten.