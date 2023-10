Maxx setzt auf «Call of the Night»

TV-News

Michiko Yokote schrieb die 13-teilige Serie, die als Deutschlandpremiere läuft.

Mithat ProSieben Maxx eine neue Anime-Serie als Deutschlandpremiere im Programm. Der Startschuss fällt am Freitag, 10. Dezember 2023, um 22.35 Uhr. Die Programmstrategen von ProSieben Maxx haben für diesen Abend drei Episoden eingeplant. Das Drehbuch stammt von Michiko Yokote, Regie führt Tomoyuki Itamura.Der junge Ko hat Schlafstörungen und verlässt nachts sein Haus. Er will seine Freiheit in vollen Zügen genießen, in der verlassenen Stadt. Als der 14-Jährige sich Alkohol kaufen will, taucht die geheimnisvolle Nazuna neben ihm auf. Sie lädt ihn zu sich nach Hause ein, um ihm bei seinen Schlafproblemen zu helfen.Nach «Call of the Night» setzt der Unterföhringer Sender weiter auf Zeichentrick. So wird nach zweiwöchiger Pause die Serie "Goblin Slayer" als Erstausstrahlung fortgesetzt. Es folgen Wiederholungen von «Date a Live», «Made in Abyss» und «Deca-Dence».