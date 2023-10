Neues Mehrgenerationen-Projekt auf VOX

TV-News

«Wir sind Teens und ihr seid alt» beschäftigt sich auch mit der Corona-Pandemie.

Seit mehr als fünf Jahren setzen die Verantwortlichen bei VOX auf Mehrgenerationenprojekte. Im Januar 2017 startete die Reihe mit «Die wunderbare Welt der Kinder - Wir sind 4!», zahlreiche weitere Projekte folgten. Zuletzt strahlte VOX zwei Folgen von «Wir werden groß!» aus, die teilweise sehr gute Einschaltquoten erzielten.Für Mittwoch, den 15. November 2023, wurde eine neue Produktion angekündigt.wird zur besten Sendezeit ausgestrahlt. Die beiden werden nach drei Jahren sozialer Isolation, die durch die Pandemie ausgelöst wurde, wieder zusammengeführt: Jugendliche der Generation Z treffen auf Senioren in einem neuen Generationenprojekt.Über einen Zeitraum von vier Wochen lernen sie sich kennen und arbeiten gemeinsam an einem gemeinsamen Abschlussprojekt. So lernen sie, ihr Gegenüber mit anderen Augen zu sehen und profitieren von dessen Erfahrungen und Entwicklungen. Begleitet und betreut werden sie dabei von qualifizierten Experten.