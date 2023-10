Frankfurt-Games: RTL sendet Preshow

TV-News

Am 12. November spielen die Indianapolis Colts gegen die New England Patriots.

Die National Football League (NFL) macht weiter Station in Europa. Nach mehreren Spielen in der englischen Hauptstadt London ist am Sonntag, 12. November 2023, Frankfurt am Main an der Reihe. In der hessischen Stadt treffen ab 14.30 Uhr die Indianapolis Colts auf die New England Patriots.Bereits um 7.40 Uhr startet RTL an diesem Sonntag sein buntes Programm: Zunächst stehtauf dem Programm, um 9.20 Uhr läuft, bevor um 10.50 Uhrauf dem Programm steht. Da wenige Tage später der RTL-Spendenmarathon startet, läuft zwischen 12.30 und 13.30 Uhr die Sendung. Mit dabei sind Anna Ermakova, Annika Lau, Monica Lierhaus, Wayne Carpendale, Philipp Lahm und Ricardo Simonetti. Außerdem erfahren die Zuschauer, wie ihre Spenden den Opfern der Naturkatastrophen in der Türkei, Syrien, Marokko und Libyen geholfen haben.Um 13.30 Uhr liefertzwei Stunden vor dem Kickoff der NFL International Games das ideale Warm-Up für das größte Spektakel der Welt. In kaum einer anderen Liga werden Sport und Entertainment so gut miteinander verbunden wie in der National Football League. Jede Menge Glamour ist garantiert, wenn die NFL in London und Frankfurt gastiert.