3 Quotengeheimnisse

Der Nachmittagsaufguss der TV-Streiche funktionierte genauso gut wie die «Harry Potter»-Wiederholung.

Es ist schon fast ein alljährliches Ritual, dass ProSieben seine knapp vierstündige Eventshow mit einem Best-Of seiner Formate auspackt. Die Show wurde erstmals im Sommer 2016 ausgestrahlt und holte 1,29 Millionen Zuschauer. Am vergangenen Samstag floppte der Rerun um 20.15 Uhr mit 0,44 Millionen Zuschauer und 3,9 Prozent in der Zielgruppe. Am Sonntagmittag holte man zwischen 10.40 und 14.30 Uhr allerdings 0,31 Millionen. Beim jungen Publikum fuhr man 9,6 Prozent Marktanteil ein.Ein großer Respekt geht an die zahlreichen Fans des jungen Zauberers, die seit Jahren die Spielfilme in der Wiederholung anschauen. Nach siebeneinhalb Monaten kramte Sat.1 erneut den ersten Teil des krönenden Abschlusses heraus. Am Sonntagnachmittag schalteten noch einmal 0,63 Millionen Menschen ein, das bedeutete tolle neun Prozent in der Zielgruppe. Am Samstagabend erreichte man hingegen „nur“ 8,9 Prozent.Zwischen 07.10 und 09.00 Uhr wiederholt Kabel Eins am Samstag die erste Staffel der Krimiserie, die 0,17 und 0,28 Millionen Zuschauer anlockt. Mit 5,1 und 5,9 Prozent holt die Unterföhringer Fernsehstation sehr gute Werte, auch wenn nur 0,03 und 0,05 Millionen junge Menschen vor dem Fernseher sitzen. Die zwölfte Staffel, die aktuell als Free-TV-Premiere läuft, erreicht 0,07 und 0,11 14- bis 49-Jährige, die Marktanteile lagen bei 6,7 und 9,5 Prozent. Bereits ab 09.00 Uhr saßen 0,40 und 0,46 Millionen Menschen vor dem Fernseher.