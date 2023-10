Thriller «Mordlichter» entsteht

TV-News

Wasabi Film und Amalia Film drehen derzeit auf den Färöern einen Thriller.

Vor wenigen Tagen haben die Dreharbeiten zu dem Thrillermit Odine Johne, Kan Krauter und Henning Baum begonnen. Neben den drei Hauptdarstellern gehören Patrick O'Kane, David Ganly, Patrick McBrearty, Rachael Rooney, Ash Rizi, Cailum Carragher, Anne Bird, Michael Patrick, Mukamajulé Michelo, Hayley-Marie Axe, Kasper Andreasen, Kelsea Knox, Rachel Murray und Ben Kerr zum Cast. Die Dreharbeiten in Nordirland und auf den Färöer Inseln sollen in einer Woche abgeschlossen sein.Um das Haus ihrer Eltern zu verkaufen, kehrt die Journalistin Johanna (Odine Johne) auf die Färöer zurück. Ihre Mutter ist bereits vor ein paar Jahren gestorben. Seit ihrer Kindheit trauert die 38-Jährige um ihren Vater. Eines Tages entdeckt Johanna die Leiche eines Tierschützers aus Frankreich, der auf einer Felsklippe liegt. Ein Speer im Rücken lenkt den Verdacht auf die Einheimischen, gegen deren blutige Jagd auf Grindwale eine Gruppe von Aktivisten kämpft. Mordermittlungen sind Neuland für Bjørg (Jan Krauter), Johannas Jugendfreund und Polizist auf der Insel. Doch Johanna glaubt zu wissen, was hinter der Tat steckt. Doch je tiefer Johanna in den Fall eintaucht, desto klarer wird ihr, dass die Lösung des Falls eng mit ihrer eigenen Vergangenheit verknüpft ist und sie sich traumatischen Erinnerungen stellen muss.«Mordlichter» (AT) ist eine Produktion der Wasabi Film und Amalia Film (Produzenten: Martin Sommer, Felix von Poser) in Koproduktion mit der ARD Degeto im Auftrag der ARD, mit Unterstützung des FFF Bayern und Northern Ireland Screen. Nach einem Drehbuch von Christiane Dienger und Martin Sommer führt Ute Wieland Regie. Die Kamera führt Eeva Fleig. Die Redaktion liegt bei Niklas Wirth und Christoph Pellander (beide ARD Degeto).