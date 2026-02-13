«Lord of the Flies»: Netflix sichert sich US-Rechte

Netflix hat sich die US-Auswertungsrechte an der neuen Serienadaption von «Lord of the Flies» gesichert. Das gab Sony Pictures Television bekannt. Die vierteilige Miniserie feierte bereits am 8. Februar ihre Premiere bei der BBC im Vereinigten Königreich und steht zudem kurz vor ihrer Präsentation auf der Berlinale.
Bei «Lord of the Flies» handelt es sich um die erste Fernsehserie, die auf dem gleichnamigen Roman von William Golding basiert. Die Geschichte folgt wie in der literarischen Vorlage einer Gruppe von Jungen, die nach einem Unglück auf einer tropischen Insel stranden und gezwungen sind, eigene Regeln und Machtstrukturen zu entwickeln. Was als Überlebenskampf beginnt, entwickelt sich zunehmend zu einem psychologischen Drama über Zivilisation, Gewalt und Gruppendynamik.
Verantwortlich für die Neuinterpretation zeichnet Jack Thorne, der zuletzt mit der Netflix-Serie «Adolescence» große Erfolge feierte. Das Format, das er gemeinsam mit Stephen Graham entwickelte, gewann acht Emmy Awards, darunter in der Kategorie Beste Miniserie. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an Thornes moderne Lesart des Klassikers.
Zum Cast der neuen Produktion zählen Lox Pratt, der künftig Draco Malfoy in der kommenden «Harry Potter»-Serie von HBO spielen wird, sowie die Nachwuchsdarsteller Winston Sawyers, David McKenna, Ike Talbut und Thomas Connor. International wurde die Serie bereits an zahlreiche Sender und Plattformen verkauft, darunter Sky in Deutschland, CBC und Radio-Canada in Kanada sowie HBO und HBO Max in Teilen Mittel- und Osteuropas.
