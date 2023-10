Comcast mit leichtem Umsatzplus

Wirtschaft

Der Kinokalender hat den Umsatz nicht auf ein neues Hoch getrieben.

Beim amerikanischen Medienkonzern Comcast stimmen die Zahlen: 3. Quartal 2023 wurde ordentlich Geld verdient und dass, obwohl nur «Oppenheimer» startete. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich von 29,849 auf 30,115 Milliarden Dollar. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen wuchs um fünf Prozent auf 9,962 Milliarden US-Dollar (Q3/2023: 9,482 Milliarden) und das Netto-Finanzergebnis stieg von 4,220 auf 4,483 Milliarden US-Dollar.NBC, Peacock , die Kabelsender und die internationalen Sender erwirtschafteten einen unveränderten Umsatz von 6,029 Milliarden US-Dollar, die Studios 2,518 Milliarden US-Dollar. In den Monaten Juli, August und September 2022 waren es noch 3,296 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 23,6 Prozent entspricht. Die Themenparks erwirtschafteten 2,418 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 17,2 Prozent. Unter dem Strich blieb der Umsatz im Bereich Entertainment mit 10,559 Milliarden US-Dollar auf Vorjahresniveau. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen lag bei 1,973 Milliarden (+10,2%). Die Studios verdienten 429 Millionen, die Parks 983 Millionen und die Media 723 Millionen. Stark eingebrochen ist bei den Studios das Lizenzgeschäft: Innerhalb eines Jahres sank der Umsatz von 2,267 auf 1,691 Milliarden Dollar.Comcast gab bekannt, dass der Streaming-Dienst Peacock vier Millionen Abonnenten gewinnen konnte. Der Verlust belief sich allerdings auf 614 Millionen US-Dollar, im Vergleich zu 565 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Das lag aber auch daran, dass man inzwischen keine eigenen Inhalte mehr an Hulu liefern muss. Der Umsatz von Peacock stieg im Juli, August und September um 64 Prozent auf 830 Millionen Dollar. Erst seit diesem Herbst laufen die NBC-Inhalte bei Peacock.Zwei Drittel des Umsatzes von Comcast stammen aus dem Internet- und Streaming-Geschäft. 20,271 Milliarden Dollar wurden im dritten Quartal 2023 erwirtschaftet, unterm Strich blieben 8,221 Milliarden Dollar hängen. 31,722 Millionen Kunden (-390.000) kommen aus den USA, 2,640 Millionen Geschäftskundenverträge (+50.000) und 17,958 Millionen internationale Kunden (+740.000) zählt das Unternehmen. Unklar ist, wie viele Abonnenten auf den europäischen Streaming-Anbieter Sky und das internationale Peacock-Geschäft entfallen."Wir haben im dritten Quartal starke Finanzergebnisse erzielt und gleichzeitig in langfristiges Wachstum investiert, Aktienrückkäufe beschleunigt und unsere gesunde Bilanz erhalten", sagte Brian L. Roberts, Chairman und Chief Executive Officer der Comcast Corporation. "Unser strategischer Fokus auf Innovation und finanzielle Disziplin, unterstützt durch eine konsequente Umsetzung, positioniert uns sowohl jetzt als auch für die Zukunft. Zu den vielen Highlights im gesamten Unternehmen zählen ein weiteres Quartal mit zweistelligem Wachstum des bereinigten Gewinns pro Aktie, ein anhaltend solides Umsatzwachstum in unserem Konnektivitätsgeschäft und eine Steigerung der bereinigten EBITDA-Marge bei Connectivity & Platforms. Darüber hinaus haben wir das höchste bereinigte EBITDA in der Geschichte von The Amusement Parks erzielt, mit Oppenheimer das weltweit umsatzstärkste Biopic aller Zeiten mit mehr als 900 Millionen US-Dollar umgesetzt und die zahlenden Abonnenten und Finanzkennzahlen von Peacock Abonnenten und Finanzkennzahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sowie auf sequentieller Basis deutlich verbessert."