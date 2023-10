«Super Surgeons: A Chance at Life» erhält neue Folgen

England

Channel 4 hat neue Geschichten zu erzählen. Erneut werden Operationen gezeigt.

Channel 4 hat Wonderhood Studios mit der Produktion einer zweiten vonbeauftragt, die Patienten und ihre Chirurgen bei der Vorbereitung und Durchführung bahnbrechender und lebensverändernder Operationen unter Einsatz modernster Technologien begleitet. Die Serie wird wieder mit exklusivem Zugang zum Royal Marsden NHS Foundation Trust, einem der weltweit führenden Krebskrankenhäuser, und in Partnerschaft mit einer der größten britischen Wohltätigkeitsorganisationen, Macmillan Cancer Support, produziert.«Super Chirurgen: A Chance at Life» begleitet Patienten und ihre Klinikteams auf ihrem Weg durch die Krebserkrankung. Die Serie zeigt exklusive Einblicke in die Diskussionen und Entscheidungen, die mit der Vorbereitung und Durchführung ehrgeiziger, weltweit führender und lebensverändernder Operationen - oft unter komplexen und extremen Bedingungen - verbunden sind, deren Ziel es ist, die bestmögliche Lebensqualität zu gewährleisten.Die zweite Serie umfasst neue robotergestützte Operationen bei einer Reihe von Tumoren und konzentriert sich auf jüngere Patienten, bei denen komplexe Krebserkrankungen diagnostiziert wurden. Manche Patienten müssen unmögliche, lebensverändernde Entscheidungen treffen: von der Erwägung einer kritischen Operation, die die Fruchtbarkeit irreversibel beeinträchtigen kann, bis hin zur Diskussion über den Nutzen komplexer Behandlungen mit potenziell schwächenden gesundheitlichen Folgen nach der Krebsdiagnose.«Super Surgeons: A Chance at Life» wird in Zusammenarbeit mit Macmillan produziert, einer Wohltätigkeitsorganisation, die an vorderster Front der Krebshilfe im Vereinigten Königreich steht. Durch die Beteiligung von Macmillan zeigt die Serie, wie Krebs das Leben eines Menschen in vielerlei Hinsicht beeinträchtigen kann, und beleuchtet die wichtige Rolle, die die Wohltätigkeitsorganisation bei der Unterstützung von Menschen spielt, die mit Krebs leben und von ihm betroffen sind.