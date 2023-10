Köpfe

Matthew Perry ist tot

Fabian Riedner von 29. Oktober 2023, 07:03 Uhr

Der Star aus «Friends» wurde nur 54 Jahre alt.

Der Schauspieler Matthew Perry, geboren am 19. August in Williamstown, Massachusetts, ist am Samstag, den 28. Oktober 2023, in Los Angeles gestorben. Perry wurde nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden gegenüber der „Los Angeles Times“ am Samstag tot in einem Whirlpool in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. Die Behörden fanden ihn gegen 16.00 Uhr ohne jede Reaktion. Am Tatort gab es keine Anzeichen von Fremdeinwirkung oder Drogenkonsum.



Perry war durch seine Rolle als ironischer, schnellfüßiger Mittzwanziger Chandler in der Serie «Friends», die von 1994 bis 2004 zehn Staffeln lang lief, international bekannt geworden. Im Jahr 2002 erhielt er eine Nominierung für den Primetime Emmy Award für seine Darstellung in der Kult-Sitcom. Als einer der sechs Stars des «Friends»-Ensembles war Perry ein ehrgeiziger Schauspieler und Produzent, hatte aber auch lange Zeit mit Drogenmissbrauch zu kämpfen, der seine Karriere beeinträchtigte.



In seinem späteren Leben und insbesondere in seinem Buch "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing: A Memoir" (Freunde, Liebhaber und die große schreckliche Sache: Eine Memoir) konzentrierte Perry einen Großteil seiner Energie darauf, seine Erfahrungen zu nutzen, um anderen zu helfen, nüchtern zu bleiben.

Mehr zum Thema... Friends

vorheriger Artikel