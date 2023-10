AMC übernimmt «Nautilus»

US-Fernsehen

Eigentlich war das Projekt innerhalb von Disney geplant.

Die Fernsehseriewird nun doch nicht begraben, denn AMC Networks hat die US-amerikanischen und kanadischen Linear- und Streamingrechte an der Live-Action-Serie von Disney erworben. Eigentlich sollte die zehnteilige TV-Serie auf dem Disney-Streamingdienst Disney+ laufen, doch aus Kostengründen wurde dieses Projekt gestrichen.AMC und AMC+ werden die Serie nun als besonderes TV-Ereignis 2024 zeigen, der exakte Premieren-Termin steht noch nicht fest. Die Serie wird das frühe Leben von Kapitän Nemo erforschen, der von Shazad Latif gespielt wird und von Jules Vernes "20.000 Meilen unter dem Meer" inspiriert ist. Die Figur wird beschrieben als: Ein indischer Prinz, der seiner Geburtsrechte und seiner Familie beraubt wurde, ein Gefangener der East India Mercantile Company und ein Mann, der sich an den Mächten rächen will, die ihm alles genommen haben."Nautilus' ist ein großes, mitreißendes Drama, das Fans unseres unsterblichen Anne Rice-Universums und anderer beliebter Serien wie 'Orphan Black: Echoes' begeistern wird", so Ben Davis, Executive Vice President of Original Programming bei AMC Networks und AMC Studios. "Wir freuen uns darauf, die Serie im nächsten Jahr als besonderes TV-Ereignis auf AMC+ und AMC zu zeigen".