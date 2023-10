CNN-Star Christine Romans geht zur Konkurrenz

Köpfe

Die Journalistin und Moderatorin wird zu NBC News gehen.

Zwei Jahrzehnte lang hat Christine Romans für CNN gearbeitet, nun wechselt die erfahrene Finanzjournalistin zur Konkurrenz. Ihre neue Rolle werde es ihr ermöglichen, "über alle Plattformen von NBC News zu berichten, einschließlich des Schreibens für digitale Medien und MSNBC", heißt es in einer Mitteilung von Catherine Kim, Senior Vice President Editorial bei NBC News, die am Montag veröffentlicht wurde."Als unsere leitende Wirtschaftskorrespondentin mit Sitz in New York wird Christine Romans über alle Aspekte der wichtigsten Wirtschaftsnachrichten berichten, mit einem Schwerpunkt auf der Wirtschaft - Inflation, Arbeitsplätze, Löhne, Schulden, die Fed, Produktion und Handel, regionale Trends und wie diese das tägliche Leben der Amerikaner im ganzen Land beeinflussen".In einer Zeit der Instabilität bei NBC News ist sie die jüngste in einer kleinen Reihe von CNN-Journalisten und -Produzenten, die unter das Dach der Muttergesellschaft wechseln. CNN ist durch eine Reihe von Führungswechseln und Entlassungen gegangen und hat vor kurzem einen neuen Streaming-Hub eingeführt, der Teil der großen Max-Dienste ist, nachdem ein eigenständiges Angebot namens CNN+ eingestellt wurde.