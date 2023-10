«Die Simpsons»: Halloween-Folgen sorgen für keinen Aufschwung

Quotennews

«Young Sheldon» lief dagegen etwas besser als zuletzt und erreichte in der Zielgruppe neun Prozent Marktanteil.

Die Glanzzeiten der Zeichentrickserieliegen im linearen Fernsehen weit in der Vergangenheit. ProSieben setzt seit Jahren am Vorabend auf die gelbe Familie aus Springfield und wiederholt scheinbar blind Episode um Episode. Am Montag setzten die Programmplaner zumindest teilweise für passende Folgen zur Jahreszeit. Um 18:10 Uhr begann die Ausstrahlung zwar noch mit „Wiedersehen nach Jahren“, der zweiten Folge der 15. Staffel, die 0,41 Millionen Zuschauer sahen, danach folgte „Vier Enthauptungen und ein Todesfall“ (Treehouse Of Horror XV). Die Halloween-Ausgabe sorgte für 0,39 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil sank von 2,2 auf 1,9 Prozent. In der Zielgruppe standen zunächst 0,24 Millionen und 8,6 Prozent Marktanteil zu Buche, danach waren 0,26 Millionen und 7,9 Prozent drin.Auch in der Primetime gab es zwei „Treehouse of Horror“-Folgen zu bestaunen. Die Free-TV-Premiere von „Simpsonsworld“ sorgte um 21:07 Uhr für 0,47 Millionen Zuschauer, darunter 0,33 Millionen Umworbene. Die Marktanteile bewegten sich diesmal bei schwachen 1,8 Prozent bei allen und mauen 6,1 Prozent in der Zielgruppe. Um 21:35 Uhr folgte „A Nightmare on Elm Tree“ aus der 33. Staffel. Die Wiederholung erreichte noch 0,38 Millionen Menschen und 1,5 Prozent sowie 0,28 Millionen und 5,6 Prozent in der Zielgruppe.Zuvor gab es die übliche Portion, die ihre Sache ein wenig besser als vor acht Tagen machte, als mit der Doppelfolge 8,0 und 6,7 Prozent in der Zielgruppe gemessen wurden. Diesmal sorgten 0,49 und 0,44 Millionen werberelevante Zuschauer für ordentliche 9,0 und 8,0 Prozent. Insgesamt sahen die beiden Episoden 0,77 und 0,70 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die ProSieben solide 2,9 und 2,7 Prozent Marktanteil bescherten.