MGM arbeitet an «Poltergeist»-Serie

US-Fernsehen

Darryl Frank und Justin Falvey sollen an der Serie arbeiten.

Die zu Amazon gehörenden MGM Studios werden nach Informationen von „Variety“ eine Serienversion vonentwickeln. Das Format befindet sich derzeit in einem frühen Entwicklungsstadium, es wurden noch keine Autoren für das Projekt verpflichtet. Darryl Frank und Justin Falvey werden die Produktion im Auftrag von Amblin Television übernehmen, der Firma von Steven Spielberg, die 1982 den Originalfilm produzierte.Über die Handlung gibt es noch keine Informationen. Die Serie soll lediglich in der Filmwelt angesiedelt sein. In «Poltergeist» geht es um die Familie Freeling, die in ein neues Haus zieht und feststellt, dass es von einer Horde Geister heimgesucht wird. Nachdem die Geister ihre kleine Tochter entführt haben, arbeiten die Freelings mit einem Parapsychologen und einem spirituellen Medium zusammen, um ihre Tochter zu befreien und den Geistern zu entkommen.Zwei Fortsetzungen folgten 1986 und 1988. Zelda Rubinstein, die das Medium Tangina Barrons spielte, und Heather O'Rourke, die Carol Anne Freeling verkörperte, waren die einzigen Schauspieler, die in allen drei Filmen auftraten. Ein Reboot des Originalfilms wurde 2015 veröffentlicht.