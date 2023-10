TBS würdigt Matthew Perry

US-Fernsehen

Ein „Best of Chandler“-Marathon wird vom 1. bis 5. November ausgestrahlt.

Am Wochenende wurde US-Star Matthew Perry tot in seinem Whirlpool in seinem Anwesen von Los Angeles aufgefunden. Der Schauspieler, der lange unter Alkohol- und Tablettenmissbrauch litt, hatte viele Fans und wurde mit der Sitcom «Friends» berühmt.TBS feiert das Leben des-Stars und Fan-Lieblings Matthew Perry die ganze Woche lang mit Marathons, die seiner geliebten Figur gewidmet sind. Dazwischen gibt es spezielle Hommagen, die zeigen, was er und seine Figur für die Fans der lang laufenden Comedy-Sitcom bedeutet haben.Der "Best of Chandler"-Marathon beginnt am Mittwoch, den 1. November, und zeigt die witzigsten und herzerwärmendsten Episoden der Figur. Der Marathon wird am Donnerstag, den 2. November, mit dem "Best of Chandler and Joey's Friendship" fortgesetzt und am Freitag, den 3. November, mit dem "Best of Monica and Chandler's Relationship" Marathon. Die Wiederholungen der Marathons werden über das Wochenende bis Sonntag, 5. November, fortgesetzt.