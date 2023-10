«Tales of the TARDIS» startet am 1. November

England

Neue Folgen von alten Begleitern reflektieren die Ausflüge aus der Vergangenheit.

Ab dem 1. November wird „The Whoniverse“ der offizielle Name und das offizielle Zuhause für alle Sendungen im Umfeld vonsein, die auf BBC iPlayer zu sehen sein werden. Das Whoniverse, das bereits über 800 Episoden von «Doctor Who» enthält, wird mit einem brandneuen Logo an den Start gehen, und jeder «Doctor-Who»-Inhalt wird eine brandneue Kennung tragen, die sofort alle «Doctor-Who»-Welten an einem Ort zusammenführt.Der erste exklusive Inhalt, der im Whoniverse landet, ist, eine brandneue sechsteilige Serie, die geliebte klassische «Doctor Who»-Duos wieder zusammenbringt, die sich an Bord einer ganz besonderen TARDIS auf eine nostalgische Reise durch Raum und Zeit begeben. Maureen O'Brien und Peter Purves, Frazer Hines und Wendy Padbury, Katy Manning und Daniel Anthony, Peter Davison und Janet Fielding, Colin Baker und Nicola Bryant sowie Sylvester McCoy und Sophie Aldred treten in diesen unverzichtbaren Abenteuern erneut in ihre Rollen als Doctor und Companion ein und begeben sich auf eine Zeitreise in die Vergangenheit.Die «Doctor-Who»-Legenden schlüpfen in ihre Rollen, um über ihre Abenteuer zu reflektieren. Dabei entdecken sie etwas Neues und geben den Zuschauern einen neuen Einblick in die Geschichte des zeitlosen Paares. Mit neuen Szenen, die von Showrunner Russell T Davies und den früheren Doctor Who-Autoren Phil Ford und Pete McTighe geschrieben wurden, ermöglicht Tales of the TARDIS den Fans, die Geschichten, die sie lieben, neu zu entdecken, und lädt gleichzeitig neue Zuschauer ein, die umfangreiche Mythologie des Doctors zu erkunden.Russell T Davies, Showrunner von Doctor Who, sagt: "Das Wort Whoniverse wurde von Fans erfunden, also ist es an der Zeit, ihm einen offiziellen Status zu geben. Und «Tales of the TARDIS» ist eine der größten Freuden meiner Karriere - alte Doktoren und Gefährten wieder zu sehen, die immer noch den guten Kampf kämpfen, ist die perfekte Art, den 60. Geburtstag des Doktors zu feiern!"