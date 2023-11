Fuse startet «Sex Sells»

US-Fernsehen

Die dritte Staffel wird Ende November ausgestrahlt.

Fuse Media hat das Erstausstrahlungsdatum für die neue Staffel der beliebten Originalseriebekannt gegeben, die am Mittwoch, den 29. November um 22:00 Uhr auf Fuse und Fuse+ ausgestrahlt wird. Unter der Moderation des ehemaligen Tech-Profis und heutigen Podcasters Weezy, der sich für sexuelle Positivität einsetzt, feiert «Sex Sells» die Unternehmer und Branchenführer im Bereich sexuelle Gesundheit und Wellness und erforscht, wie diese unabhängigen Geschäftsinhaber erfolgreich sind.In der dritten Staffel geht Weezy mit dem Erfinder eines führenden KI-Sexspielzeugs, einem prominenten Sexvideo-Vermittler, einer Burlesque-Kostümbildnerin, einem Leihmutterschaftspartner, einem Intimitätscoach und vielen anderen zur Sache, um den Zuschauern einen ehrlichen und ungefilterten Einblick in den Betrieb dieser lukrativen, sexpositiven Unternehmen in ganz Amerika zu geben.Von den Gemeinkosten über die wachsende Mitgliederzahl bis hin zur Preisgestaltung der Dienstleistungen - Sex Sells ist ein Crashkurs in Sachen Business. Und in einer speziellen Abschlussfolge begibt sich Weezy nach Paris, um zu sehen, wie die "Stadt der Lichter" den lokalen Unternehmern den Weg zum Erfolg weist und gleichzeitig die sexuelle Gesundheit und Positivität fördert. «Sex Sells» wird von Fuse Studios produziert.