ESPN schnappt sich «Black Girls Play»

US-Fernsehen

ESPN Films' Dokumentarfilm der preisgekrönten Regisseure Joe Brewster und Michéle Stephenson wird am 12. November um 20:30 Uhr uraufgeführt.

Der von der Kritik gefeierte Dokumentarfilmvon ESPN Films, bei dem die preisgekrönten Filmemacher Joe Brewster und Michéle Stephenson («American Promise», «Going to Mars: the Nikki Giovanni Story») Regie führten, wird am 12. November um 20:30 Uhr ET auf ESPN ausgestrahlt. Unmittelbar nach der Premiere wird der Film auf ESPN+ verfügbar sein, zusammen mit dem Rest der ESPN Films Bibliothek.Es gibt wohl keine faszinierendere Reise als die Erkundung unserer Wurzeln. Vielleicht gibt es nichts Aufschlussreicheres als die Entdeckung, woher wir kommen - unsere Inspiration, unsere Ideen, unsere Kultur. In dem ESPN-Kurzfilm «Black Girls Play» berichten Stephenson und Brewster über die Ursprünge der Handspiele, die von jungen schwarzen Mädchen seit Generationen gespielt werden, und über ihren Einfluss auf Musik, Tanz und Gemeinschaft in der gesamten amerikanischen Kreativlandschaft.Der Film verfolgt die Anfänge der Spiele bis in die Zeit der Sklaverei zurück und zeichnet mit einer Reihe aufschlussreicher Stimmen - darunter Musiker, Musikpädagogen und Musikethnologen - eine faszinierende Kulturgeschichte nach, die die Bedeutung der Handspiele insbesondere für die Entwicklung der populären Musik vom Jazz bis zum Hip-Hop erklärt. Der Film erforscht auch den Einfluss von Handspielen auf Stil und Individualismus überall, vom Spielplatz bis zu den heutigen TikTok-Videos. Und er stellt auch die Frage, warum ein so großer Teil der Populärkultur, die aus Handspielen hervorgegangen ist, von Männern dominiert wurde, obwohl junge Mädchen die ursprünglichen Schöpferinnen waren.«Black Girls Play» ist ein aufschlussreicher, unerwarteter und charmanter Film, der Sie dazu bringen wird, anders zu denken, wenn Sie das nächste Mal ein Kind ein Handspiel spielen oder einen Spielplatzreim singen hören - und zu erkennen, wie bedeutend diese Kunst in der amerikanischen Geschichte war.