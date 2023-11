Netflix dreht «Mercy for None»

International

Die südkoreanische Serie basiert auf dem Wegcoming „Gwangjang“ von Oh Se-Heong.

In #MercyForNone, So Ji-sub returns to the underworld after 11 years, embarking on a ruthless mission of revenge triggered by the mysterious death of his younger brother.



So Ji-sub

Der Streaming-Dienst hat Netflix angekündigt. Südkorea produziert die Miniserie, die auf dem Webcomic von Oh Se-Hyeong, Kim Kyun-Tae und Yoo-Ki-Sung basiert. Regie führt Choi Sung-Eun. Die Hauptdarsteller sind So Ji-sub, Huh Joon-ho, An Kil-kang, Tiger Lee, Gong Myoung, Choo Young-woo und Cho Han-cheul.In seiner Vergangenheit war Nam Ki-Joon (So Ji-Sub) ein Mitglied der Bongsan Gang, die von Gu Bong-San (Ahn Kil-Kang) angeführt wurde. Nam Ki-Joon besiegte andere Banden in heftigen Kämpfen und die Bande wuchs zu einer großen Organisation heran, aber Nam Ki-Joon entschied sich, die Bande zu verlassen. Sein jüngerer Bruder Nam Ki-Seok (Lee Joon-Hyuk) schloss sich der Joowoon Gang an, die von Lee Joo-Woon (Heo Jun-Ho) angeführt wurde. Die beiden Banden waren Rivalen. Für seinen Bruder verließ Nam Ki-Joon die Bongsan-Gang und schnitt sich die linke Achillessehne durch.11 Jahre später lebt Nam Ki-Joon in Frieden und verdient seinen Lebensunterhalt damit, Getränke an die Geschäfte in Bongsan zu liefern. Sein Bruder Nam Ki-Seok ist nun die zweitwichtigste Person in Joowoon, aber er stirbt plötzlich. Um das Geheimnis um Nam Ki-Seoks Tod zu lüften und sich an den Verantwortlichen zu rächen, kehrt Nam Ki-Joon in die Welt der Gang zurück, die er vor elf Jahren verlassen hat.